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Divlje pčele

Kata i Zora napokon zajedno u emotivnom susretu punom suza

Povratak u obiteljski dom donio je najemotivniji trenutak kada se napokon susrela sa sestrom Zorom.

RTL.hr
16.11.2026 11:00

Suze i zagrljaji

Susret koji su obje dugo čekale dogodio se u njihovoj kući, a bio je ispunjen snažnim emocijama, suzama i dugim zagrljajima. Čim su se ugledale, sve brige i traume iz prošlosti pale su u drugi plan.

"Falila si mi", rekla je Zora kroz suze grleći sestru, na što joj je Kata emotivno uzvratila i prepustila se zagrljaju. "Ma, ništa me sad ne boli", priznala je Kata, presretna što su napokon ponovno zajedno u svom domu.

Zauvijek kod kuće

Osjećaj povratka na rodnu grudu u Kati je probudio ogromnu sreću i osjećaj pripadnosti. "Ajme da sad mogu pusti žile u zemlju, ostala bi zauvijek kod nas", izjavila je dirnuta Kata, svjesna da je njezino mjesto upravo tamo, uz svoje sestre.

Cvita i Kata u zagrljaju
Cvita i Kata u zagrljaju FOTO: RTL

Kao prsti jedne šake

Ponovno okupljanje obitelji donijelo je ogromno olakšanje za sve. Sestre su ponovno pronašle svoju snagu u zajedništvu koje im nitko ne može oduzeti.

"Nisam mislila da ćemo se ikad više ovako skupiti na tri", rekla je Kata, duboko dirnuta trenutkom u kojem su napokon na okupu.

Zora je na to odmah s puno ljubavi dometnula da su one "kao prsti jedna šake", naglašavajući njihovu neraskidivu vezu.

"Ja da sada umrem, umrla bih sretna", zaključila je Kata, preplavljena emocijama i mirom koji je napokon osjetila.

Katarina i Zora, Divlje pčele
Katarina i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Kata nakon svega što je proživjela napokon pronaći mir uz svoje sestre ili je njezin povratak u Vrilo tek početak novog progona?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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