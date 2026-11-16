Kata i Zora napokon zajedno u emotivnom susretu punom suza

Povratak u obiteljski dom donio je najemotivniji trenutak kada se napokon susrela sa sestrom Zorom.

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Suze i zagrljaji

Susret koji su obje dugo čekale dogodio se u njihovoj kući, a bio je ispunjen snažnim emocijama, suzama i dugim zagrljajima. Čim su se ugledale, sve brige i traume iz prošlosti pale su u drugi plan. "Falila si mi", rekla je Zora kroz suze grleći sestru, na što joj je Kata emotivno uzvratila i prepustila se zagrljaju. "Ma, ništa me sad ne boli", priznala je Kata, presretna što su napokon ponovno zajedno u svom domu.

Zauvijek kod kuće

Osjećaj povratka na rodnu grudu u Kati je probudio ogromnu sreću i osjećaj pripadnosti. "Ajme da sad mogu pusti žile u zemlju, ostala bi zauvijek kod nas", izjavila je dirnuta Kata, svjesna da je njezino mjesto upravo tamo, uz svoje sestre.

icon-expand icon-close icon-close Cvita i Kata u zagrljaju FOTO: RTL

Kao prsti jedne šake

Ponovno okupljanje obitelji donijelo je ogromno olakšanje za sve. Sestre su ponovno pronašle svoju snagu u zajedništvu koje im nitko ne može oduzeti. "Nisam mislila da ćemo se ikad više ovako skupiti na tri", rekla je Kata, duboko dirnuta trenutkom u kojem su napokon na okupu. Zora je na to odmah s puno ljubavi dometnula da su one "kao prsti jedna šake", naglašavajući njihovu neraskidivu vezu. "Ja da sada umrem, umrla bih sretna", zaključila je Kata, preplavljena emocijama i mirom koji je napokon osjetila.

icon-expand Katarina i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Kata nakon svega što je proživjela napokon pronaći mir uz svoje sestre ili je njezin povratak u Vrilo tek početak novog progona?

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