Kata i Zora napokon zajedno u emotivnom susretu punom suza

Suze i zagrljaji
Susret koji su obje dugo čekale dogodio se u njihovoj kući, a bio je ispunjen snažnim emocijama, suzama i dugim zagrljajima. Čim su se ugledale, sve brige i traume iz prošlosti pale su u drugi plan.
"Falila si mi", rekla je Zora kroz suze grleći sestru, na što joj je Kata emotivno uzvratila i prepustila se zagrljaju. "Ma, ništa me sad ne boli", priznala je Kata, presretna što su napokon ponovno zajedno u svom domu.
Zauvijek kod kuće
Osjećaj povratka na rodnu grudu u Kati je probudio ogromnu sreću i osjećaj pripadnosti. "Ajme da sad mogu pusti žile u zemlju, ostala bi zauvijek kod nas", izjavila je dirnuta Kata, svjesna da je njezino mjesto upravo tamo, uz svoje sestre.
Kao prsti jedne šake
Ponovno okupljanje obitelji donijelo je ogromno olakšanje za sve. Sestre su ponovno pronašle svoju snagu u zajedništvu koje im nitko ne može oduzeti.
"Nisam mislila da ćemo se ikad više ovako skupiti na tri", rekla je Kata, duboko dirnuta trenutkom u kojem su napokon na okupu.
Zora je na to odmah s puno ljubavi dometnula da su one "kao prsti jedna šake", naglašavajući njihovu neraskidivu vezu.
"Ja da sada umrem, umrla bih sretna", zaključila je Kata, preplavljena emocijama i mirom koji je napokon osjetila.
Hoće li Kata nakon svega što je proživjela napokon pronaći mir uz svoje sestre ili je njezin povratak u Vrilo tek početak novog progona?