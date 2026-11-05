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Divlje pčele

Kata je propucana!

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
05.11.2026 15:27

Marko i Čavka ušli su u sumnjiv posao u koji je uključen i Markov budući svekar. U Zagrebu Marko traži zabavu, a Cvita pije rakiju s Jovanom u njezinoj kući. Priča joj o Čavki i Marku, a ona mu savjetuje da se drži podalje od njih dvojice. Marino i dalje ima probleme s kockom, a Kata i Eva nastavljaju svoj bijeg iz zatvora.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Kata planira predaju, a Eva novi početak pa se rastaju usred šume. Uskoro Katu u hodanju šumom iznenadi pucanj. Krneta je u problemima zbog bijega zatvorenica pa mu tužitelj najavljuje smjenu. Cvita i Nikola se zbližavaju.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Marko stiže u Bellavistu i uskoro u fatalnoj pjevačici prepoznaje Zoru! Eva propuca Katu!

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

Hoće li Kate i Eva sklopiti pakt o bijegu ili će se Kate ipak predati? Krneta je pod sve većim pritiskom

Divlje pčele

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Kata je propucana! Ne propustite novu epizodu 'Divljih pčela'
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