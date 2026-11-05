Kata je propucana!

Marko i Čavka ušli su u sumnjiv posao u koji je uključen i Markov budući svekar. U Zagrebu Marko traži zabavu, a Cvita pije rakiju s Jovanom u njezinoj kući. Priča joj o Čavki i Marku, a ona mu savjetuje da se drži podalje od njih dvojice. Marino i dalje ima probleme s kockom, a Kata i Eva nastavljaju svoj bijeg iz zatvora.
Kata planira predaju, a Eva novi početak pa se rastaju usred šume. Uskoro Katu u hodanju šumom iznenadi pucanj. Krneta je u problemima zbog bijega zatvorenica pa mu tužitelj najavljuje smjenu. Cvita i Nikola se zbližavaju.
Marko stiže u Bellavistu i uskoro u fatalnoj pjevačici prepoznaje Zoru! Eva propuca Katu!
Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.