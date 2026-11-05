Kata je propucana!

Marko i Čavka ušli su u sumnjiv posao u koji je uključen i Markov budući svekar. U Zagrebu Marko traži zabavu, a Cvita pije rakiju s Jovanom u njezinoj kući. Priča joj o Čavki i Marku, a ona mu savjetuje da se drži podalje od njih dvojice. Marino i dalje ima probleme s kockom, a Kata i Eva nastavljaju svoj bijeg iz zatvora.