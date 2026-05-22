Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Kata je stjerana u kut – odluči se predati policiji!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna napeta epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
22.05.2026 10:46

Teodora je svjesna da povratka više nema i da nikad neće biti s Jakovom, ali odluči sačuvati svoj ponos. Suočava Katu s dokazima o Petrovu ubojstvu i daje joj jedan dan da se preda policiji. Kata je moli da poštedi njezine sestre.

Badurina i dalje sumnja u Domazeta i zakune se kako mu neće dopustiti da napusti Vrilo prije nego što dozna istinu o svome sinu.

Katarina i Teodora, Divlje pčele
Katarina i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

U Ivičinoj kući vlada napeta atmosfera. Svi se žele riješiti Ksenije, a ona govori Jakovu kako ne želi povesti Teodoru sa sobom jer je osramotila obitelj.

Šušnjara prijeti Anti, no ubrzo slijedi kazna.

Kata je emotivna pred sestrama, skrivajući im da se planira predati policiji...

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Mirjana je bila uvjerena da joj Toma ne može ništa, no on je uvijek korak ispred!

Očajnički krik Ranka Badurine: 'Ubio je mog Franu!'

Nakon Antinog novčića, Milan Čavka malom Petru donio posve drugačiji dar

Ksenija očitala lekciju Katarini Runje: 'Ne ubij, to je Božja zapovijed!'

Miljenica publike ponovno istjerala pravdu! Manda Sikirica jednim trikom nadmudrila Matu i vratila ukradeni novac

Istina je vani! Zora se slomila pred Ljubom i priznala sve: 'Ako ikome kažeš, ja ću se ubiti'

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka! Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio