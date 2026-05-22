Kata je stjerana u kut – odluči se predati policiji!

Teodora je svjesna da povratka više nema i da nikad neće biti s Jakovom, ali odluči sačuvati svoj ponos. Suočava Katu s dokazima o Petrovu ubojstvu i daje joj jedan dan da se preda policiji. Kata je moli da poštedi njezine sestre.

Badurina i dalje sumnja u Domazeta i zakune se kako mu neće dopustiti da napusti Vrilo prije nego što dozna istinu o svome sinu.