Tereza i Neven razgovaraju, on joj obećava da će se boriti za nju - ako nije uzalud. Njihova veza sve je jača, a dotad Nikola ima sve većih problema s Cvitom. Ljut je zbog njezinog problema s pićem, no ona se ne da i svađa se s Nikolom zbog svega.
Kata pokušava pronaći sestru pa zove Bellavistu, no uskoro doznaje da tamo nema nikoga pod imenom Zore Runje. Kata planira otići u Zagreb, želi pronaći Zoru pa moli Veljka da to prenese Jakovu. Odlučuje uzeti stvar u svoje ruke.
Jelica slavi rođendan i želi napraviti zabavu. Šušnjara je ljut i nije za feštu!
Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.