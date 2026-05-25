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Divlje pčele

Kata priznaje Sikirici da je ubila Petra, on je u potpunom šoku!

Marko razotkriva Vicu i traži od njega odgovore, svjestan da Vice laže pa od njega traži da napusti njegovu sestru

RTL.hr
25.05.2026 11:44

Vice se okreće ucjenama. Anka i Šušnjara presretni su jer su uspjeli pronaći sina, a Nikola Cviti priznaje da mora zaustaviti Antu čim prije. Domazet se nalazi s Mirjanom i kreće s ucjenama.

Katarina dolazi kod Sikirice i priznaje sve, no on ne vjeruje u to, u potpunoj je nevjerici. Siguran je da je netko ucijenio Katu, koja laže o onome što se dogodilo kako bi zaštitila sestre. Zora se vratila s Brača i odmah sjela s ekipom u kavanu, a uskoro ju je Jakov pitao gdje je Kata.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

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