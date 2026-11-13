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Divlje pčele

Kata progovorila o paklu koji je prošla u zatvoru: 'Natjerao me da u šest godina platim za cijeli život'

Nakon što izlazi iz zatvora zahvaljujući predsjedničkom pomilovanju, Kata se vraća u rodnu kuću u Vrilu. Tamo vodi emotivan i težak razgovor sa sestrom Cvitom, no i dalje joj ne otkriva cijelu istinu o onome što je preživjela iza rešetaka.

RTL.hr
13.11.2026 21:00

Mračna tajna iz zatvora

Za vrijeme razgovora u rodnoj kući, Kata otkriva Cviti da se Krneta posebno pobrinuo da njezin boravak u zatvoru bude pravi pakao. Otkriva kako je njegova namjera bila da ona doživotno plaća za sve svoje kazne i grijehe zbog njegove uske povezanosti s Vukasom.

"Saznala sam tek poslije da su on i Petar bili pajdaši", objašnjava Kata sestri, prisjećajući se teških dana koje je proživjela. Ipak, iako priznaje da joj je Krneta zagorčavao život i osigurao joj trajnu patnju, Kata i dalje Cviti ne govori kako ju je točno mučio te najgore detalje i strahote čuva samo za sebe.

Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele
Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Plaćena kazna

Cvita pokušava saznati više, svjesna da sestra nešto skriva i da nosi teške traume s kojima se bori u tišini. Ipak, unatoč svemu, Kata pokušava ostati mirna jer zna da je svoj dug društvu odužila i ne želi se naglas vraćati na stravične metode kojima je bila podvrgnuta u mraku zatvorske ćelije.

"Ja sam za svoj zločin platila", naglašava Kata te odlučno dodaje: "Natjerao me da u šest godina platim za cijeli život". Na te riječi Cvita odgovara kako je Kata zapravo platila za njihov zajednički zločin, podsjećajući je da su sve tri sestre, uključujući nju i Zoru, bile u to umiješane i imale krvave ruke.

Cvita, Katarina, Zora, Divlje pčele
Cvita, Katarina, Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Napete situacije donose pregršt neočekivanih obrata i iskrenih emocija. Sudbina obitelji Runje i ostalih stanovnika Vrila ostaje neizvjesna do samoga kraja.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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