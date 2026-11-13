Kata progovorila o paklu koji je prošla u zatvoru: 'Natjerao me da u šest godina platim za cijeli život'

Za vrijeme razgovora u rodnoj kući, Kata otkriva Cviti da se Krneta posebno pobrinuo da njezin boravak u zatvoru bude pravi pakao. Otkriva kako je njegova namjera bila da ona doživotno plaća za sve svoje kazne i grijehe zbog njegove uske povezanosti s Vukasom.

"Saznala sam tek poslije da su on i Petar bili pajdaši", objašnjava Kata sestri, prisjećajući se teških dana koje je proživjela. Ipak, iako priznaje da joj je Krneta zagorčavao život i osigurao joj trajnu patnju, Kata i dalje Cviti ne govori kako ju je točno mučio te najgore detalje i strahote čuva samo za sebe.