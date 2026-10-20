Kata raskrinkala Krnetu pred inspektorom: 'Sad mi sve ispričajte, polako i ispočetka!'

Inspektor Zuvela se raspituje za Katarinu i zeli je vidjeti, dok ga Krneta lažima pokušava spriječiti.
Cvita je iscrpljena zivotom, ali joj dolazak mladog muškarca u Vrilo unosi energiju koju nije očekivala.
Spiljak naređuje zatecenom Nevenu da ne nastavlja istragu o Anti. Nakon sto se Baresic pobuni, Spiljak mu otvoreno zaprijeti.
Ivica bježi od kuće, vraca se na mjesto zlocina i ondje susrece Mirjanu.
Inspektor Žuvela ulazi u Katarininu samicu. Unatoč prijetnjama, iz nje samo kreću izlaziti salve riječi o pobačaju, ali i o tome što Krneta već godinama radi zatvorenicama. Krneta sve negira, no Žuvela odluči pokazati milost i potjera ga iz ćelije.
Sad mi sve ispričajte, polako i ispočetka!" poručuje iznenađenoj Kati.
Hoće li ga uspjeti uvjeriti u istinu? 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.
Hoće li ga uspjeti uvjeriti u istinu? 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.