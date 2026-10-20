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Divlje pčele

Kata raskrinkala Krnetu pred inspektorom: 'Sad mi sve ispričajte, polako i ispočetka!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele

RTL
20.10.2026 13:07

Inspektor Zuvela se raspituje za Katarinu i zeli je vidjeti, dok ga Krneta lažima pokušava spriječiti.

Cvita je iscrpljena zivotom, ali joj dolazak mladog muškarca u Vrilo unosi energiju koju nije očekivala.

Spiljak naređuje zatecenom Nevenu da ne nastavlja istragu o Anti. Nakon sto se Baresic pobuni, Spiljak mu otvoreno zaprijeti.

Ivica bježi od kuće, vraca se na mjesto zlocina i ondje susrece Mirjanu.

Neven kod Špiljka
Neven kod Špiljka FOTO: RTL

Inspektor Žuvela ulazi u Katarininu samicu. Unatoč prijetnjama, iz nje samo kreću izlaziti salve riječi o pobačaju, ali i o tome što Krneta već godinama radi zatvorenicama. Krneta sve negira, no Žuvela odluči pokazati milost i potjera ga iz ćelije.

Sad mi sve ispričajte, polako i ispočetka!" poručuje iznenađenoj Kati.

Tajanstveni novi muškarac
Tajanstveni novi muškarac FOTO: RTL

Hoće li ga uspjeti uvjeriti u istinu? 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

Hoće li ga uspjeti uvjeriti u istinu? 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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Kata raskrinkala Krnetu pred inspektorom: 'Sad mi sve ispričajte, polako i ispočetka!'
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