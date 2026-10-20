Kata raskrinkala Krnetu pred inspektorom: 'Sad mi sve ispričajte, polako i ispočetka!'

Inspektor Zuvela se raspituje za Katarinu i zeli je vidjeti, dok ga Krneta lažima pokušava spriječiti.

Cvita je iscrpljena zivotom, ali joj dolazak mladog muškarca u Vrilo unosi energiju koju nije očekivala.

Spiljak naređuje zatecenom Nevenu da ne nastavlja istragu o Anti. Nakon sto se Baresic pobuni, Spiljak mu otvoreno zaprijeti.

Ivica bježi od kuće, vraca se na mjesto zlocina i ondje susrece Mirjanu.