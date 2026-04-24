Katarina dala svoj blagoslov novom paru Zori i Đordanu: 'E onda sam uz tebe'

Zora Runje donosi odluku koja bi joj mogla zauvijek promijeniti život. Trudna s djetetom drugog muškarca, suočena je s ponudom za brak koja se čini kao spas, ali i kao izvor novih nevolja. U ključnom trenutku Katarina joj pruža neočekivanu podršku, dajući joj snagu da slijedi svoje srce

Đordano je spreman prigrliti i Zoru i njezino nerođeno dijete, nudeći im dom i obitelj. Za Zoru, koja se osjećala kao da se "cijeli život mora iskupljivati za jednu lošu stvar", ovakav čin bezuvjetnog prihvaćanja djeluje nestvarno. "Kad mi je to rekao, nisam mogla vjerovati da se meni to može dogoditi, da imam familiju i da sam voljena", povjerila se sestri. "Kao da me konačno Bog pogledao."

Neočekivana prosidba kao zraka nade

Njegova spremnost da "odgaja tuđe dijete kao svoje" Katarini je potvrdila da se radi o dobrom čovjeku. Upravo taj osjećaj da joj život napokon ima smisla potaknuo ju je da se predomisli i prihvati ponudu koja joj se isprva činila nemogućom u seriji 'Divlje pčele'.

Katarinina podrška unatoč svemu

Nakon što je Zora konačno skupila hrabrosti i priznala svoju odluku, ključni trenutak bio je razgovor s Katarinom. U atmosferi punoj napetosti, Katarina je pitala sestru je li sigurna u ono što želi, svjesna da "neće biti lako". Kada je Zora potvrdila svoju odluku sa "sto posto sam sigurna", Katarina joj je pružila ono najvrjednije - svoj blagoslov i obećanje da će biti uz nju.

Zora, Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

"Znaj da sam uz tebe", poručila joj je, a taj jednostavni iskaz odanosti postao je temelj na kojem Zora sada može graditi novi život. Ta sestrinska potpora pokazuje se kao sidro u oluji koja prijeti obitelji Runje i daje Zori snagu da se suoči s kritikama koje će neizbježno uslijediti.

Strah od Cvitine reakcije

Iako ohrabrene zajedništvom, sestre su svjesne da neće svi blagonaklono gledati na Zorinu odluku. Najveća prepreka njihovoj sreći mogla bi biti Cvita, kojoj je Zora obećala svoje dijete. Zora s tjeskobom predviđa njezinu reakciju. "Prvo, kad joj kažem, ona će biti jako ljuta, razočarana", priznaje, a Katarina je upozorava: "Svašta će ti izgovoriti. Ti moraš biti spremna na to." Upravo je taj strah od osude ono što Zorinu odluku čini još hrabrijom, jer ne bira samo svoju sreću, već se svjesno suprotstavlja očekivanjima okoline.

Đordano i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL