Divlje pčele

Katarina dala svoj blagoslov novom paru Zori i Đordanu: 'E onda sam uz tebe'

Zora Runje donosi odluku koja bi joj mogla zauvijek promijeniti život. Trudna s djetetom drugog muškarca, suočena je s ponudom za brak koja se čini kao spas, ali i kao izvor novih nevolja. U ključnom trenutku Katarina joj pruža neočekivanu podršku, dajući joj snagu da slijedi svoje srce

24.04.2026 21:10

Đordano je spreman prigrliti i Zoru i njezino nerođeno dijete, nudeći im dom i obitelj. Za Zoru, koja se osjećala kao da se "cijeli život mora iskupljivati za jednu lošu stvar", ovakav čin bezuvjetnog prihvaćanja djeluje nestvarno. "Kad mi je to rekao, nisam mogla vjerovati da se meni to može dogoditi, da imam familiju i da sam voljena", povjerila se sestri. "Kao da me konačno Bog pogledao."

Neočekivana prosidba kao zraka nade

Njegova spremnost da "odgaja tuđe dijete kao svoje" Katarini je potvrdila da se radi o dobrom čovjeku. Upravo taj osjećaj da joj život napokon ima smisla potaknuo ju je da se predomisli i prihvati ponudu koja joj se isprva činila nemogućom u seriji 'Divlje pčele'.

Katarinina podrška unatoč svemu

Nakon što je Zora konačno skupila hrabrosti i priznala svoju odluku, ključni trenutak bio je razgovor s Katarinom. U atmosferi punoj napetosti, Katarina je pitala sestru je li sigurna u ono što želi, svjesna da "neće biti lako". Kada je Zora potvrdila svoju odluku sa "sto posto sam sigurna", Katarina joj je pružila ono najvrjednije - svoj blagoslov i obećanje da će biti uz nju.

Zora, Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

"Znaj da sam uz tebe", poručila joj je, a taj jednostavni iskaz odanosti postao je temelj na kojem Zora sada može graditi novi život. Ta sestrinska potpora pokazuje se kao sidro u oluji koja prijeti obitelji Runje i daje Zori snagu da se suoči s kritikama koje će neizbježno uslijediti.

Strah od Cvitine reakcije

Iako ohrabrene zajedništvom, sestre su svjesne da neće svi blagonaklono gledati na Zorinu odluku. Najveća prepreka njihovoj sreći mogla bi biti Cvita, kojoj je Zora obećala svoje dijete. Zora s tjeskobom predviđa njezinu reakciju. "Prvo, kad joj kažem, ona će biti jako ljuta, razočarana", priznaje, a Katarina je upozorava: "Svašta će ti izgovoriti. Ti moraš biti spremna na to." Upravo je taj strah od osude ono što Zorinu odluku čini još hrabrijom, jer ne bira samo svoju sreću, već se svjesno suprotstavlja očekivanjima okoline.

Đordano i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Marko se udvara Teodori, a Ante ucjenjuje Zdravka!

Zvijezda 'Divljih pčela' otkrio što mu govore na ulici: 'Vi ništa ne bi riješili da nema mame!'

Gledatelji presudili Tomi i Katarini! Evo zašto većina misli da je kraj

Je li ovo posljednji put da joj čuva leđa? Toma uz Katarinu: 'Nije kraj svijeta'

Sve je spremno! Tereza i Milan zajedno bježe: 'To je to - više nema nazad'

Hoće li pristati? Đordano nudi Zori spas iz bezizlazne situacije: 'Katarina može živjeti s nama'

Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom