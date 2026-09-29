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Divlje pčele

Katarina doznaje za Domazetovu smrt, a Zora upoznaje šarmantnog glazbenika Marina

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
29.09.2026 10:25

U kući Vukas vlada napetost, Marko se i dalje ne miri s činjenicom da je Nikola preuzeo sve očeve poslove. Sukobe se kad Nikola obznani da mora početi otpuštati radnike jer je sav novac uložen u propalu tvornicu.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Čavka izlazi iz bolnice i pridružuje se obitelji. Sikirica ispituje Badurinu o detaljima njegova posljednjeg razgovora s Domazetom.

Jakov prvi put posjećuje Katarinu u zatvoru i donosi joj vijesti o Tomi. Krneta se i dalje iživljava nad njom...

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Ante u izolaciji preko Marka i Čavke spletkari protiv Nikole, koji u isto vrijeme govori Jakovu da se želi pridružiti zadruzi.

Zora u Zagrebu upoznaje šarmantnog i talentiranog glazbenika Marina.

Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

divlje pčele
Divlje pčele

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Divlje pčele

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