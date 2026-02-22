Katarina i dalje voli drugoga? Ranko vidi ono što ona skriva

Nakon što je Toma zaprosio Katarinu Runje, njezin neočekivani odgovor nije samo njega ostavio bez riječi, već je potaknuo i Ranka Badurinu da potraži istinu, strahujući od tajni koje bi mogle ugroziti budućnost mladog para

icon-close

Ranko, zabrinut i direktan kao i uvijek, odlučio je bez odlaganja razgovarati s Katarinom. Bez previše okolišanja, suočio ju je s informacijom koju je dobio iz prve ruke, od samog Tome, nadajući se da će od nje dobiti iskren odgovor. "Rekao mi je da te zaprosio i da si ga odbila", njegove su riječi odjeknule, stavljajući Katarinu u nezavidan položaj. Njezina prva reakcija bila je kratka i pomalo zbunjena, no ubrzo je potvrdila da je odbila prosidbu, ostavljajući Ranka s još više pitanja nego odgovora i otvarajući prostor za dublju analizu njezinih motiva u seriji 'Divlje pčele'.

Izgovori ili bolna prošlost?

Katarina je pokušala objasniti svoju iznenađujuću odluku, navodeći da jednostavno nije spremna za novi brak i sve što on sa sobom nosi. "Ma nisam ja za te pireve. Ne mogu ja to", pravdala se, dodajući znakovito kako joj je "dosta bio taj jedan dan", jasno aludirajući na bolna iskustva iz prošlosti koja je očito još uvijek proganjaju. Iako njezine riječi nose težinu proživljene traume i mogu se činiti kao potpuno razuman razlog za oprez, Ranku to nije bilo dovoljno da odagna sumnje koje su se u njemu probudile. Nije mogao zanemariti osjećaj da se iza njezinih riječi krije nešto više od straha od ponovnog vezivanja i da prava istina leži negdje drugdje.

icon-expand Katarina i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Ključno pitanje koje mijenja sve

Vidjevši da se Katarina povlači u sjećanja na prošlost i koristi ih kao štit, Ranko je odlučio postaviti pitanje koje je lebdjelo u zraku, pitanje koje bi moglo otkriti pravu prirodu njezine neodlučnosti. S brižnim, ali istovremeno prodornim pogledom, upitao ju je: "A to nije zato što ti imaš nekog drugog... u srcu?" Ovaj trenutak, ispunjen napetošću, ostavio je Katarinu bez teksta, a gledatelje u potpunoj neizvjesnosti. Je li njezino oklijevanje doista samo posljedica starih rana koje još nisu zacijelile ili njezino srce zaista pripada nekom drugom?

icon-expand Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Rankov pokušaj da zaštiti Tomu i shvati Katarinine prave motive otvorio je vrata novim sumnjama i potencijalnim sukobima. Njegovo direktno pitanje nije samo testiralo Katarininu iskrenost, već je i nagovijestilo da bi ljubavna priča, za koju su mnogi vjerovali da ide prema sretnom kraju, mogla doživjeti neočekivan i buran preokret. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ana Marijom Veselčić