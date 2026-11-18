Nakon povratka u mjesto, Katarina se suočava s brojnim osudama i strahom okoline, no susret s Johnnyjem donio je potpuno drukčiji ton. Primijetivši njegov oprez, Katarina je odlučila odmah probiti led i izravno mu se obratiti.

"Što, i ti se bojiš ubojice? Ne brini se, ne hodam ti ja okolo s puškom", dobacila mu je Katarina bez okolišanja.

No, umjesto osude i odbijanja na kakvo je navikla od ostatka mjesta, dočekao ju je topao i otvoren odgovor koji ju je očito ugodno iznenadio.

"Nije, samo ti nisam htio smetati. Ne sekiraj se ni ti, Kate. Ja ti ne sudim ljude prije nego što ih upoznam", uzvratio joj je Johnny, na što je Katarina iskreno priznala: "Onda si ti jedini takav u mjestu."