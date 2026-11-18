Nakon povratka u mjesto, Katarina se suočava s brojnim osudama i strahom okoline, no susret s Johnnyjem donio je potpuno drukčiji ton. Primijetivši njegov oprez, Katarina je odlučila odmah probiti led i izravno mu se obratiti.
"Što, i ti se bojiš ubojice? Ne brini se, ne hodam ti ja okolo s puškom", dobacila mu je Katarina bez okolišanja.
No, umjesto osude i odbijanja na kakvo je navikla od ostatka mjesta, dočekao ju je topao i otvoren odgovor koji ju je očito ugodno iznenadio.
"Nije, samo ti nisam htio smetati. Ne sekiraj se ni ti, Kate. Ja ti ne sudim ljude prije nego što ih upoznam", uzvratio joj je Johnny, na što je Katarina iskreno priznala: "Onda si ti jedini takav u mjestu."
Pitanje o Cviti koje ga je zateklo
Razgovor je ubrzo krenuo u smjeru koji je kod Johnnyja izazvao vidnu nelagodu, ali i znatiželju. Katarina se dotaknula svoje sestre Cvite, ne sluteći vjerojatno koliko je ta tema osjetljiva s obzirom na skrivene emocije koje postoje između nje i Johnnyja.
"Je li se ti i Cvita puno družite?", upitala ga je Katarina izravno, ostavivši ga na trenutak potpuno zatečenog.
"Ma nismo...", promrmljao je zbunjeno Johnny, pokušavajući prikriti iznenađenje.
Katarina mu je tada otkrila da ju je Cvita već spomenula u lijepom svjetlu, što je kod njega odmah probudilo dodatni interes.
"Rekla mi je da si baš fin momak", kazala mu je Kate, a Johnny nije mogao sakriti znatiželju pa je brže-bolje upitao: "Nije puno pogriješila. Što je još rekla?"
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