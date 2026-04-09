Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Katarina i Toma ponovno kao jedno, njihov odnos oduševio gledatelje

U svijetu 'Divljih pčela' gdje se drame isprepliću na svakom koraku, čini se da je jedan par napokon pronašao svoj mir i sigurnu luku. Katarina Runje i Toma Domazet, čija je veza prošla kroz brojne uspone i padove, sada proživljavaju neke od svojih najljepših zajedničkih trenutaka, dokazujući da je za istinsku sreću potrebno vrlo malo

RTL.hr
09.04.2026 20:45

Nedavni događaji u 'Divljim pčelama' pokazuju da je njihova ljubav jača nego ikad, a intimni trenuci koje dijele daleko od očiju znatiželjnih susjeda otkrivaju dubinu njihove povezanosti. U svijetu punom intriga i sukoba, Kata i Toma stvorili su vlastiti mjehurić sreće, temeljen na jednostavnosti i međusobnom razumijevanju.

Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Ples za dvoje u tišini

Jedan od najdirljivijih trenutaka koji svjedoči o njihovoj obnovljenoj romansi dogodio se tijekom mirne večeri, kada je Toma pozvao Katu na ples, iako u pozadini nije svirala nikakva glazba. Na njezino iznenađenje, objasnio je da im ona ni ne treba.

"Kakve to veze ima? Zajedno smo, sretni smo. Što će nam više od toga?" rekao je Toma, sažimajući suštinu njihove trenutne veze. Taj spontani ples u tišini postao je simbol njihove ljubavi - ne treba im vanjski poticaj da bi osjetili ritam zajedničkih srca. Ovaj jednostavan, ali snažan gest pokazao je da su jedno drugome dovoljni i da pronalaze radost u malim, naizgled običnim stvarima.

Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjećanja koja povezuju i grade budućnost

Dok su se prepuštali trenutku, Toma je s Katom podijelio intimnu uspomenu iz djetinjstva. Prisjetio se kako su njegovi roditelji znali zaplesati na sličan način, a on bi se kao dječak tome smijao, osjećajući nelagodu. Otac bi mu tada u šali odgovorio kako je samo ljubomoran jer je on "najbolji plesač na Kozari, a i šire".

Ova topla obiteljska anegdota dodatno je produbila njihovu vezu. Katarina je sjetno priznala kako joj je žao što nikada nije imala priliku upoznati njegove roditelje, na što je Toma s razumijevanjem odgovorio: "Mene isto." Dijeljenjem prošlosti i uspomena, oni ne grade samo svoju sadašnjost, već i temelje za zajedničku budućnost, pokazujući da su postali istinski partneri u svakom smislu te riječi.

Čini se da su, nakon svih oluja, Katarina i Toma napokon usidrili svoj brod u mirnoj luci. Njihova priča podsjetnik je da se prava ljubav ne ogleda u velikim gestama, već u tihim trenucima, zajedničkom smijehu i uspomenama koje se tek stvaraju.

Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

