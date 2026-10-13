Katarina igra opasnu igru: Što će otkriti u Krnetinoj kući?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

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Ante doznaje da Spiljak ne zeli imati veze s njim te njegov plan o povratku potencijalno može poći po zlu. Tereza se ponovno povlači u sebe i ne prestaje plakati, a Mirjana sumnja da je takva jer jos uvijek voli Cavku. On obznanjuje obitelji da odlazi na daleki put, što sve iznenadi.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina igra opasnu igru – u Krnetinoj kući kopa po njegovim stvarima, a ono što će otkriti mijenja sve. Kako će on reagirati kad mu se suprotstavi s dokazima u rukama? Badurina i Anđelko stižu na večeru kod Šušnjare, koji je spreman ruku svoje Jelice dati mladom policajcu.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL