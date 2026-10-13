Katarina igra opasnu igru: Što će otkriti u Krnetinoj kući?

Ante doznaje da Spiljak ne zeli imati veze s njim te njegov plan o povratku potencijalno može poći po zlu.
Tereza se ponovno povlači u sebe i ne prestaje plakati, a Mirjana sumnja da je takva jer jos uvijek voli Cavku. On obznanjuje obitelji da odlazi na daleki put, što sve iznenadi.
Katarina igra opasnu igru – u Krnetinoj kući kopa po njegovim stvarima, a ono što će otkriti mijenja sve. Kako će on reagirati kad mu se suprotstavi s dokazima u rukama?
Badurina i Anđelko stižu na večeru kod Šušnjare, koji je spreman ruku svoje Jelice dati mladom policajcu.
U Bellavisti, Zora je u iskusenju da prihvati Filipovu ponudu, dok je Marin ljubomoran kao nikad prije.
Veljko i Karmela dožive njezan trenutak kad ona otvori poklon koji joj je donio iz Amerike.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.