Divlje pčele

Katarina je ozbiljno ozlijeđena i u nesvijesti, što slijedi nakon šokantnog pada?

Nakon sukoba s Teodorom, Katarina Runje završila je na dnu provalije, a njezin život sada visi o koncu

RTL.hr
18.04.2026 10:00

Drama u 'Divljim pčelama' dosegla je jedan od svojih najpotresnijih trenutaka. Nakon žestokog sukoba koji je eskalirao u sekundi, Katarina Runje završila je teško ozlijeđena i bez svijesti, a cijelo Vrilo ostalo je u šoku.

Pad koji je promijenio sve

Svađa između Katarine i Teodore, koja već tjednima tinja zbog Jakova, izmakla je kontroli. U naletu bijesa dogodio se trenutak koji nitko nije mogao predvidjeti, Katarina je završila u provaliji.

Prizor koji su zatekli oni koji su je pronašli bio je zastrašujući. Nepomična i bez svijesti, Katarina nije reagirala na pozive, a panika je brzo zavladala među prisutnima.

"Kate, čuješ li me? Probudi se, ne smiješ spavati", dozivali su je dok su pokušavali ostati pribrani i pomoći joj.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Teodora u šoku

S druge strane, Teodora se suočava s posljedicama trenutka koji joj je izmaknuo kontroli. Svjesna onoga što se dogodilo, ostaje paralizirana između šoka, straha i moguće krivnje.

Ovaj događaj mogao bi zauvijek promijeniti odnose među likovima, ali i otvoriti nova pitanja, je li riječ o nesreći ili će sve dobiti puno ozbiljnije posljedice?

Teodora, Divlje pčele
Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Što slijedi?

Dok se Katarina bori za život, nad Vrilom se nadvija nova neizvjesnost. Hoće li se oporaviti? Hoće li istina o ovom događaju izaći na vidjelo?

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Divlje pčele: Đordano se udvara Zori, a Katarina odlazi u posjet Jakovu

Gdje je nestala Ferida iz 'Divljih pčela'? Gledatelji primijetili da je nema, a njezina uloga krije veliku tajnu

Ivan Barišić otkrio koga bi rado glumio u 'Divljim pčelama': 'Htio bih biti Toma Domazet, a u ulozi Teodore...'

Zašto je Mirjana udaljila braću i što Ivica zapravo zna? Nova teorija šokirala fanove

Vice diže sidro? Nakon sukoba s Antom planira bijeg u Čile

Sve za Zoru! Đordano ide korak dalje i moli babu Ljubu za pomoć

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom