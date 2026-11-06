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Divlje pčele

Katarina je ranjena! Htjela je spasiti žrtvu, no Eva je pištolj okrenula prema njoj

Bijeg iz zatvora za Katarinu Runje pretvorio se u pravu noćnu moru. Nakon što je u šumi čula pucnjavu, potrčala je u pomoć misleći da je njezina subjegunica Eva u opasnosti, no dočekao ju je prizor koji ledi krv u žilama. U dramatičnom preokretu, i sama je postala žrtva.

RTL.hr
06.11.2026 07:00

Pucanj u šumi

Dok se skrivala u šumi bježeći od milicije, Katarina je začula pucanj. Uvjerena da su čuvari sustigli Evu i ranili je, bez razmišljanja je potrčala prema izvoru zvuka, nadajući se da joj može pomoći. Nije ni slutila kakav će je užas tamo dočekati.

Šokantno otkriće

Stigavši na mjesto događaja, Kate je zatekla stravičan prizor. Vidjela je Evu kako drži pištolj, a ispred nje je na tlu ležao nedužan čovjek, teško ranjen i boreći se za život. U tom trenutku shvatila je zastrašujuću istinu - milicija nije upucala Evu, već je Eva ta koja je pucala u čovjeka.

Katarina i Eva, Divlje pčele
Katarina i Eva, Divlje pčele FOTO: RTL

Pokušavajući spriječiti daljnju tragediju, Katarina je prišla Evi i pokušala je odmaknuti od ranjenika. No, suočena s posljedicama svog čina, Eva je pokazala svoje pravo, nemilosrdno lice. U panici i bijesu, okrenula je pištolj prema Katarini i hladnokrvno je upucala u desno rame.

Borba za život

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Pogođena Katarina srušila se na tlo, dok je Eva iskoristila kaos i pobjegla dublje u šumu, ostavljajući je da iskrvari. Ranjenoj Kate u pomoć je priskočila žena koja je bila s upucanim muškarcem. Ubrzo su stigli i drugi ljudi koji su Katarinu hitno prevezli u bolnicu, gdje je sada prepuštena liječnicima.

Dok se Katarina bori za život, opasna Eva i dalje je na slobodi, a sudbina svih bjegunica sada je neizvjesnija no ikad.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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