Katarina je trudna! Krneta doznao šokantnu vijest i odmah naredio pobačaj

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Sve je počelo kada je doktor Burić došao pregledati vidno iscrpljenu Katarinu. Nakon što je procijenio njezino stanje, liječnik se obratio stražaru Aldu s jasnim uputama o poštedi. "Nekoliko dana ne bi smjela ništa teško raditi. I nahranite je, za Boga miloga", upozorio je Burić, svjestan loših uvjeta u kojima se zatvorenice nalaze. Liječnik je odlučio pričekati rezultate krvnih pretraga kako bi bio potpuno siguran u svoju sumnju. Pravi šok uslijedio je nedugo nakon toga, kada je doktor s nalazima otišao izravno do Krnete. "Dobio sam rezultate pretrage od Katarine Runje. Trudna je", kratko ga je obavijestio Burić. Ova vijest snažno je pogodila Krnetu jer u ženskom zatvoru to znači samo jedno. Svi će ubrzo shvatiti da je upravo on otac djeteta i da je iskoristio svoju moć kako bi silovao bespomoćnu zatvorenicu.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Krnetin plan zataškavanja

U potpunoj panici i strahu za vlastiti ugled, Krneta je odmah počeo kovati plan kako bi zataškao svoj zločin. Nije mu dugo trebalo da donese zastrašujuću odluku i zatraži hitan pobačaj pod krinkom rutinskog zahvata. "Burić, napravi što treba i pobrini se da ništa ne posumnja", hladnokrvno mu je naredio Krneta. Liječnika je podsjetio da ne želi slušati nikakve prodike te mu obećao da će obaviti posao i dobiti novac za to kao i svaki put dosad. Kako bi bio siguran da istina neće procuriti izvan zatvorskih zidina, Krneta je u cijelu priču uvukao i stražara Alda. Jasno mu je dao do znanja da je Katarina bila neoprezna i da sada moraju rješavati taj problem u potpunoj tajnosti, istaknuvši kako sve strogo ostaje između njih trojice.

icon-expand Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL