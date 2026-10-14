Katarina je trudna! Krneta doznao šokantnu vijest i odmah naredio pobačaj

Sve je počelo kada je doktor Burić došao pregledati vidno iscrpljenu Katarinu. Nakon što je procijenio njezino stanje, liječnik se obratio stražaru Aldu s jasnim uputama o poštedi.
"Nekoliko dana ne bi smjela ništa teško raditi. I nahranite je, za Boga miloga", upozorio je Burić, svjestan loših uvjeta u kojima se zatvorenice nalaze. Liječnik je odlučio pričekati rezultate krvnih pretraga kako bi bio potpuno siguran u svoju sumnju.
Pravi šok uslijedio je nedugo nakon toga, kada je doktor s nalazima otišao izravno do Krnete. "Dobio sam rezultate pretrage od Katarine Runje. Trudna je", kratko ga je obavijestio Burić. Ova vijest snažno je pogodila Krnetu jer u ženskom zatvoru to znači samo jedno. Svi će ubrzo shvatiti da je upravo on otac djeteta i da je iskoristio svoju moć kako bi silovao bespomoćnu zatvorenicu.
Krnetin plan zataškavanja
U potpunoj panici i strahu za vlastiti ugled, Krneta je odmah počeo kovati plan kako bi zataškao svoj zločin. Nije mu dugo trebalo da donese zastrašujuću odluku i zatraži hitan pobačaj pod krinkom rutinskog zahvata.
"Burić, napravi što treba i pobrini se da ništa ne posumnja", hladnokrvno mu je naredio Krneta. Liječnika je podsjetio da ne želi slušati nikakve prodike te mu obećao da će obaviti posao i dobiti novac za to kao i svaki put dosad.
Kako bi bio siguran da istina neće procuriti izvan zatvorskih zidina, Krneta je u cijelu priču uvukao i stražara Alda. Jasno mu je dao do znanja da je Katarina bila neoprezna i da sada moraju rješavati taj problem u potpunoj tajnosti, istaknuvši kako sve strogo ostaje između njih trojice.
Katarinina sudbina sada leži u Krnetinim rukama. Ostaje za vidjeti hoće li saznati što joj se sprema i izvući se iz ove opasne situacije? Hoće li joj tko pomoći?
Bolje pitanje je - može li joj dijete biti alibi za sva nedjela koje je Krneta godinama činio njoj i ostalim ženama u zatvoru? Je li Katarina jedina koja je tako zatrudnila?
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