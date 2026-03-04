Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Katarina nađe Jasmina, on joj otkriva da nije otac Zorinog djeteta!

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
04.03.2026 09:51

Kata riba kuću nakon Markovog pokušaja da zapali kuću sestara Runje u seriji 'Divlje pčele'. Dok se Zora i Kata bore s benzinom, Cvita i Nikola uživaju u razmišljanju o životu u Ženevi. Idilu uništi Cvitina zamolba da povedu Zoru sa sobom u inozemstvo. Kata pokušava doznati gdje je Jasmin, a preko Karmele i Krste doznaje kako doći do navodno oca Zorinog djeteta. Stipan i Sikirica pripremili su sve za njezino putovanje u potrazi za istinom.

Pukovnik napušta Badurinu - uz obećanje da će naći osobu koja mu je ubila sina. Ante, pak, želi spriječiti Nikolu u odlasku. Kod Luce komentiraju brak Anke i Šušnjare, a Zdravko je, pak, sve hladniji prema supruzi. Jakov se brine oko Katarine i Tome. Nikola presreće Zoru i želi s njom razgovarati, ispričava joj se na teškim riječima. Kata uskoro čuje istinu od Jasmina, a Toma čini nezamislivo!

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele jasmin divlje pčele katarina divlje pčele
Divlje pčele

Je li redovnik Karlo iz samostana zapravo Rajkin sin? Gledatelji složili šokantnu poveznicu