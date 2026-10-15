Katarina ne zna da je trudna, a iza njezinih leđa već se odlučuje o sudbini djeteta

Zatvorski zidovi skrivaju puno više od teškog rada, a Katarina Runje ni ne sluti što joj spremaju pod krinkom liječničkog zahvata

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U trenucima očaja od Krnetinog konstantnog zlostavljanja, zatvorenica Kristina Sertić pokušava nagovoriti Katarinu da više ne šute o onome što prolaze. Uvjerena je da bi mogle potražiti spas ako progovore o zlostavljanju koje trpe od Krnete te predlaže da sljedeći put kada netko dođe u posjetu ispričaju sve i zatraže pomoć odvjetnika. Međutim, njezine ideje brzo nailaze na otpor ostalih žena. Franka je prva koja ju upozorava na opasnost takvog poteza. "Nije to pametno Kristina, nitko ti neće vjerovati", govori joj zabrinuto. Katarina se slaže s Frankom i savjetuje joj da samo izdrži još tih nekoliko godina koliko ima za odslužiti, potpuno svjesna da sustav nikoga neće kazniti.

Pošteda od rada s mračnim motivom

Nedugo nakon teške rasprave, Aldo Mađar postrojava žene za odlazak na redoviti rad u kamenolom. Dok se ostale zatvorenice spremaju za naporan dan, Aldo izdvaja Katarinu sa strane i govori joj da ona ne ide s njima jer je doktor izdao naredbu da se ne smije naprezati. Katarina ostaje zbunjena ovakvom odlukom, ni ne sluteći pravi razlog svoje poštede.

icon-expand icon-close icon-close Katarina i Franka, Divlje pčele FOTO: RTL