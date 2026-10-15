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Divlje pčele

Katarina ne zna da je trudna, a iza njezinih leđa već se odlučuje o sudbini djeteta

Zatvorski zidovi skrivaju puno više od teškog rada, a Katarina Runje ni ne sluti što joj spremaju pod krinkom liječničkog zahvata

RTL
15.10.2026 13:00

U trenucima očaja od Krnetinog konstantnog zlostavljanja, zatvorenica Kristina Sertić pokušava nagovoriti Katarinu da više ne šute o onome što prolaze. Uvjerena je da bi mogle potražiti spas ako progovore o zlostavljanju koje trpe od Krnete te predlaže da sljedeći put kada netko dođe u posjetu ispričaju sve i zatraže pomoć odvjetnika.

Međutim, njezine ideje brzo nailaze na otpor ostalih žena. Franka je prva koja ju upozorava na opasnost takvog poteza. "Nije to pametno Kristina, nitko ti neće vjerovati", govori joj zabrinuto. Katarina se slaže s Frankom i savjetuje joj da samo izdrži još tih nekoliko godina koliko ima za odslužiti, potpuno svjesna da sustav nikoga neće kazniti.

Pošteda od rada s mračnim motivom

Nedugo nakon teške rasprave, Aldo Mađar postrojava žene za odlazak na redoviti rad u kamenolom. Dok se ostale zatvorenice spremaju za naporan dan, Aldo izdvaja Katarinu sa strane i govori joj da ona ne ide s njima jer je doktor izdao naredbu da se ne smije naprezati. Katarina ostaje zbunjena ovakvom odlukom, ni ne sluteći pravi razlog svoje poštede.

Katarina i Franka, Divlje pčele
Katarina i Franka, Divlje pčele FOTO: RTL

Pravi razlog Katarinine poštede od rada je njezina trudnoća, za koju ona sama još uvijek uopće ne zna. Liječnik i zatvorski nadzornici u strogoj tajnosti organiziraju medicinski zahvat kako bi se ta situacija prikrila prije nego što itko sazna.

Doktor je dobio jasne upute da obavi posao i pobrine se da pacijentica apsolutno ništa ne posumnja. Planirano je da joj se kaže kako mora ići na manji zdravstveni zahvat, dok se zapravo na njoj priprema prisilni prekid trudnoće o kojem nitko ne smije progovoriti.

Hoće li Katarina na vrijeme shvatiti što joj se sprema ili će biti prekasno?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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