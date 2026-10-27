Katarina planira bijeg: Rizičan potez u Krnetinom uredu mogao bi je stajati svega

Katarina osmišljava opasan plan za bijeg iz zatvora, a jedan krivi korak u upraviteljevom uredu zamalo ju je upropastio

icon-close

Traženje lakših poslova

Katarina je odlučila preuzeti stvari u svoje ruke i isplanirati bijeg iz zatvorskih zidina. Kako bi ostvarila svoj naum, pita upravitelja Lazara Krnetu može li dobiti neke lakše poslove. Kao izgovor koristi svoju nedavnu operaciju, naglašavajući da se još uvijek oporavlja te mu predlaže da čisti skladište i njegov ured. Taj joj je pristup omogućio željeni pristup ključnim prostorijama.

Otisak u sapunu

U njezin plan uključena je i Kristina Sertić, koja joj tajno daje komad sapuna. Taj sapun najvažniji je dio slagalice za Katarininu slobodu jer joj služi za uzimanje otiska.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Kada napokon dobije priliku čistiti Krnetin ured, Katarina uspijeva pronaći ključ skladišta i vrata koja vode direktno prema izlazu van. Brzo i oprezno pritišće ključ u sapun kako bi napravila savršen otisak.

icon-expand Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Međutim, situacija se u trenutku pretvara u pravu dramu. Zbog velike nervoze, Katarini taj sapun ispadne iz kute i ostane na podu usred ureda. Srećom, Krneta u tom trenutku to nije primijetio, čime je izbjegnuta katastrofa koja bi je sigurno stajala ikakve šanse za slobodu. Iako je uspjela napraviti otisak ključa, Katarinin plan za bijeg tek je na početku, a svaki sljedeći korak nosi još veći rizik. Hoće li uspjeti nadmudriti upravitelja Krnetu i pronaći put do slobode ili će je jedna neoprezna pogreška stajati svega?

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL