Katarina planira bijeg: Rizičan potez u Krnetinom uredu mogao bi je stajati svega

Traženje lakših poslova
Katarina je odlučila preuzeti stvari u svoje ruke i isplanirati bijeg iz zatvorskih zidina. Kako bi ostvarila svoj naum, pita upravitelja Lazara Krnetu može li dobiti neke lakše poslove. Kao izgovor koristi svoju nedavnu operaciju, naglašavajući da se još uvijek oporavlja te mu predlaže da čisti skladište i njegov ured. Taj joj je pristup omogućio željeni pristup ključnim prostorijama.
Otisak u sapunu
U njezin plan uključena je i Kristina Sertić, koja joj tajno daje komad sapuna. Taj sapun najvažniji je dio slagalice za Katarininu slobodu jer joj služi za uzimanje otiska.
Kada napokon dobije priliku čistiti Krnetin ured, Katarina uspijeva pronaći ključ skladišta i vrata koja vode direktno prema izlazu van. Brzo i oprezno pritišće ključ u sapun kako bi napravila savršen otisak.
Međutim, situacija se u trenutku pretvara u pravu dramu. Zbog velike nervoze, Katarini taj sapun ispadne iz kute i ostane na podu usred ureda. Srećom, Krneta u tom trenutku to nije primijetio, čime je izbjegnuta katastrofa koja bi je sigurno stajala ikakve šanse za slobodu.
Iako je uspjela napraviti otisak ključa, Katarinin plan za bijeg tek je na početku, a svaki sljedeći korak nosi još veći rizik. Hoće li uspjeti nadmudriti upravitelja Krnetu i pronaći put do slobode ili će je jedna neoprezna pogreška stajati svega?
U opasan plan bijega uključene su, podsjetimo, i Franka i Kristina, koje s Katarinom pomno razrađuju svaki korak prema slobodi. Svaka od njih ima svoju ulogu. Dok Katarina pokušava doći do ključeva koji bi im mogli otvoriti put iz zatvora, Franka i Kristina pomažu joj u pripremama, nadajući se da će njihov zajednički plan uspjeti. No hoće li uspjeti nadmudriti upravitelja Krnetu i pobjeći prije nego što netko otkrije što smjeraju?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.