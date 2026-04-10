Divlje pčele

Katarina priznaje da njezina veza s Tomom nije iskrena: 'Ja ne znam je li to ljubav'

Katarina i Toma ponovno su zajedno, no iza osmijeha i prividnog sklada krije se duboka nesigurnost koja je isplivala na površinu u iskrenom razgovoru s prijateljicom Karmelom

10.04.2026 21:00

Iako ih mještani u posljednje vrijeme često viđaju zajedno, a njihova veza djeluje kao sigurna luka, Katarina je Karmeli otvorila dušu i priznala ono čega se i sama boji. Na Karmelinu opasku kako srce ne griješi, Katarina je s dozom ironije odgovorila potvrdno, samo da bi trenutak kasnije otkrila pravu istinu u seriji 'Divlje pčele'.

"Ja ne znam je li to ljubav, ovo što osjećam", povjerila se, dodajući kako joj je s Tomom lijepo i ugodno. "Lijepo mi je kad me zagrli, sve mi je to lijepo. Ali nije isto", zaključila je bolno, otkrivajući da njezini osjećaji prema Tomi, iako stvarni, ne dosežu intenzitet ljubavi koju je nekoć poznavala. Ta usporedba, koja lebdi u zraku, ima samo jedno ime.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjena prošlosti koja ne blijedi

Karmela, kao bliska prijateljica, odmah je shvatila o čemu je riječ. "Nije isto kao s Jakovom", izgovorila je ono što Katarina nije htjela. Iako je Katarina pokušala odbaciti tu temu kao "gotovu priču", njezina reakcija otkrila je da rane iz prošlosti još uvijek nisu zacijelile i da sjećanje na Jakova i dalje postavlja mjerila koja Toma teško može dosegnuti.

Upravo u trenutku njezine najveće dvojbe, Karmela joj donosi vijest koja bi mogla promijeniti sve. "Jakov se razvodi", otkrila joj je, dodajući da je slučajno čula žestoku svađu između njega i supruge. Prema onome što je uspjela čuti, razlog kraha braka je njezina nevjera. Jakov je taj koji traži razvod, no ona mu ga odbija dati, što cijelu situaciju čini još kompliciranijom.

Karmela, Divlje pčele
Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Sudbina u vlastitim rukama

Ova vijest Katarinu je ostavila bez riječi. Vrata za koja je vjerovala da su zauvijek zatvorena sada su ponovno odškrinuta. Čovjek kojeg je smatrala svojom najvećom ljubavi ponovno je, barem teoretski, slobodan. Njezina veza s Tomom, koja se temelji na sigurnosti i ugodi, a ne na strasti koja joj očito nedostaje, sada je na najvećoj kušnji do sada.

Karmela ju je na kraju razgovora potaknula da ovaj put uzme sudbinu u svoje ruke, umjesto da dopusti da joj drugi kroje život. Katarina je ostala sama sa svojim mislima, suočena s odlukom koja će definirati ne samo njezinu budućnost, već i odnos snaga u malom mjestu u kojem se čini da ljubav nikada nije jednostavna.

Toma i Katarina, Divlje pčele
Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

