Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Katarina proživljava vlastito pogubljenje, dok njezini neprijatelji poručuju: 'Neka završi pred zidom!'

Dok čeka presudu za smrt supruga Petra Vukasa, optužena proživljava unutarnji pakao koji se noću pretvara u mučnu moru. U jeku napetosti, njen najdublji strah oživio je u snu koji ledi krv u žilama, suočavajući je s najgorom mogućom kaznom

RTL.hr
08.06.2026 21:15

U tišini zatvorske ćelije, dok vanjski svijet spava, Katarina Runje proživljava vlastito pogubljenje. Intenzivna i zastrašujuće stvarna noćna mora vodi je pred streljački vod. U snu, hladni zid iza njenih leđa jedini je oslonac dok se suočava s cijevima pušaka uperenim ravno u nju. Nema bijega, nema milosti, samo mukla tišina prije pucnja koji će okončati sve. Svaki detalj sna - od strogih lica vojnika do odjeka naredbe za paljbu - toliko je stvaran da se budi u hladnom znoju, boreći se za dah.

Hladni znoj i odjeci pucnjeva

Ova mučna vizija nije tek plod mašte, već izravna posljedica događaja u sudnici koji su potresli cijelu zajednicu. Njen san odraz je stvarnog straha od kazne koja bi je mogla zadesiti, straha koji joj se uvukao pod kožu i ne pušta je ni u snu.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

"Prijedlog kazne je smrt strijeljanjem"

Noćna mora Katarine Runje hranjena je ledenom završnom riječi tužitelja. Njegov zahtjev za najstrožom mogućom kaznom odjeknuo je sudnicom i urezao se u pamćenje svih prisutnih, a najviše u svijest same optužene. "Prijedlog kazne je smrt strijeljanjem", rečenica je koja je zapečatila atmosferu straha i neizvjesnosti. Iako se Katarina brani tvrdnjom da je djelovala u samoobrani, spašavajući goli život od nasilnog supruga, tužiteljstvo je ustrajno u namjeri da je prikaže kao hladnokrvnu zločinku koja zaslužuje smrt.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok njen odvjetnik ističe nedostatak dokaza i činjenicu da se sama predala, tužiteljev prijedlog postao je kamen koji prijeti potopiti svaku nadu u blažu kaznu. Upravo taj prijedlog postao je sjeme iz kojeg je izrasla njena najgora noćna mora.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Granica između sna i jave sve je tanja dok Katarina Runje iščekuje konačnu odluku suda. Njena noćna mora slika je straha koji osjeća ne samo ona, već i svi oni čije su sudbine isprepletene s njenom. Hoće li se njen najgori san obistiniti ili pravda, kakva god ona bila, ipak donijeti drugačiji ishod, pitanje je na koje cijelo mjesto čeka odgovor.

divlje pčele katarina runje divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Glumac Pere Eranović direktno se obratio fanovima 'Divljih pčela' nakon Vicinog kraja: 'Strastvena ste publika, ponekad nemilosrdna'

Braća iz 'Divljih pčela' osvajaju i izvan Vrila: Marin Klišmanić uplovio je u bračnu luku, a Ivan Barišić najavio novu veliku ulogu

U stvarnom životu kumovi, na ekranu krvnici: Pere Eranović i Davor Pavić šokirali gledatelje brutalnim krajem u 'Divljim pčelama'

Sjećate li se stare Cvite? Ovako je izgledala djevojka zbog koje je Nikola okrenuo leđa svemu

Danas je veliko finale sezone 'Divljih pčela': Ne propustite posljednju, 150. epizodu prve sezone na RTL-u

Ljubina mudrost koju trebamo čuti svi: 'Veseli se novomu, sve dođe na neko dobro'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se mijenjala Barbara Mori, fatalna Rubi koja je osvojila srca svih gledatelja
Avantura koja se ne može kupiti: Na RTL stiže 'Asia Express', reality kakav još niste vidjeli
Barbara Đinović o trudnoći: 'Najveći izazov mi je usporiti, a pripreme za bebu su krenule'
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica