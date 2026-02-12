Katarina Runje iza rešetaka! Krvavi rubac iz polja sada je ključ cijelog slučaja

icon-close

Sve je počelo kada je Mirjana Vukas, Petrova ožalošćena majka, uz pomoć gatare i sina Marka, u polju sestara Runje pronašla krvavi rubac koji je prethodno podmetnut od strane gatare. Predmet, za koji se tvrdi da pripada pokojnom Petru, nosi njegove inicijale "P.V.", a pronađen je upravo na mjestu na koje je ukazala gatara u jednoj od svojih vizija. "To je Petrova krv. Katarina Runje ga je ubila," uzviknula je shrvana Mirjana, donoseći rubac pred šefa milicijske stanice Jerka Sikiricu kao neoboriv dokaz u seriji 'Divlje pčele'. Dok je za Mirjanu ovo konačna potvrda onoga u što je, kako kaže, "oduvijk govorila", drugi, uključujući i Petrova oca Antu, izražavaju duboku sumnju. "Ovo je prevara, najobičnija prevara," odlučno je izjavio Ante, odbijajući povjerovati u priču o gatarinoj viziji i autentičnost dokaza. On tvrdi kako je pravi ubojica, Josip, već priznao zločin i za njega platio, te da je za njega "ova priča gotova".

Vizija, sumnja i uzavrele strasti

Uloga gatare u cijelom slučaju ostaje središnja točka spora. Njezine riječi o "krvi koja ne spava ispod zemlje" i vizije o zakopanom dokazu uvjerile su Mirjanu, no kod većine drugih izazvale su samo podsmijeh i nepovjerenje. Sama Katarina, suočena s optužbama, upozorila je istražitelje na sumnjivo ponašanje proročice. "Pa ta gatara se neki dan motala oko tog istog mjesta", izjavila je tijekom ispitivanja, sugerirajući da je cijeli dokaz podmetnut. "Ja razumijem da je tebi Mirjana teško, ali ta žena te hoće prevariti." Unatoč očitim sumnjama u vjerodostojnost dokaza i upitne motive gatare, Jerko Sikirica odlučio je slijediti proceduru. Katarina Runje privedena je u stanicu, a Sikirica je objasnio svoju odluku kao nužnu mjeru opreza. "Ovo je dokaz, kakav je takav je, i dok se ne pokaže da je lažan, bolje da si mi na oku", rekao je Katarini, dodavši kako su "uzavrele strasti u mjestu" i da je za nju sigurnije da ostane u pritvoru. Krvavi rubac poslan je na hitnu analizu u Zagreb, a rezultati se iščekuju s velikom napetošću.

Sudbina u rukama laboratorija

Dok Katarina čeka rasplet u ćeliji, njezini prijatelji i dio obitelji očajnički je pokušavaju obraniti, uvjereni da je žrtva opasne namještaljke. S druge strane, Mirjana Vukas ne odustaje od svoje potrage za pravdom, uvjerena da će analiza potvrditi njezine sumnje i osuditi ženu koju smatra odgovornom za smrt svog sina.

