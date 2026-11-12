Katarina Runje je pomilovana, ide na slobodu!

Nakon dugo vremena provedenog iza rešetaka, Katarina Runje napokon je dočekala slobodu. General Carević stigao je s odvjetnicom koja je pročitala službeno pomilovanje, čime se njezina doživotna kazna u potpunosti ukida.

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Oslobađajuća presuda

General Carević iznenadio je Katarinu u bolnici donijevši joj najvažniju vijest njezina života. S njim je stigla i odvjetnica koja je bez okolišanja pročitala službeni dokument o pomilovanju. "Na osnovu člana 313. Točka 8. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i članak 14. Zakona o pomilovanju, Katarini Runje izrečena kazna zatvora u doživotnom trajanju potpuno se ukida," jasno je pročitala odvjetnica, donoseći ogromno olakšanje svima prisutnima.

Generalove riječi podrške

Nakon službenog dijela, general Carević obratio se vidno šokiranoj Katarini. Njegove su riječi bile pune ohrabrenja i nade za njezinu bolju budućnost.

icon-expand icon-close icon-close Jakov i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ovaj ukaz stupa na snagu današnjim danom. Čestitam ti, od danas si slobodna," rekao joj je general, naglasivši kako se nada da je ovo kraj njezinim mukama. Dodao je i kako je sve to napravio mirne savjesti te da je čvrsto uvjeren da je za društvo puno bolje da Katarinu ima u svojim redovima.

Katarinina reakcija i strah

Katarina, još uvijek u nevjerici zbog naglog preokreta, jedva je pronalazila riječi kojima bi opisala svoje osjećaje. Sreća se miješala sa strahom od ponovnog uklapanja u društvo i povratka u rodno selo. "Pa ja nemam riječi," kratko je i emotivno izustila Katarina, dok ju je Jakov neprestano ohrabrivao i tješio, podsjećajući je da sada napokon mogu planirati zajednički život.

icon-expand Jakov i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL