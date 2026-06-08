Katarina Runje na suđenju iznijela svoju istinu, a jedna rečenica je sve promijenila

Suočena s pritiskom tužitelja koji je pokušavao oslikati njezin čin kao planirani zločin, Katarina Runje ga je prekinula snažnim riječima koje su promijenile tijek ispitivanja. "Ja ne razumijem tu vašu igru. Vi kao da ste sami otkrili da sam ja počinila zločin pa ćete me natjerati da se osjećam krivom", izjavila je gledajući ga ravno u oči, a zatim dodala rečenicu koja je odjeknula dvoranom: "Pa ja sam se sama predala!"
'Sama sam se predala'
Ovom izjavom podsjetila je sud i porotu na ključnu činjenicu koju je tužiteljstvo zanemarivalo - da se sama prijavila vlastima. Njezina odlučnost da ne dopusti da je se prikaže kao bjegunca koji se osjeća krivim, već kao osobu koja stoji iza svojih djela, unijela je nemir u strategiju optužbe.
Spašavanje golog života
Katarina je nastavila svoje svjedočenje, jasno dajući do znanja da ne osjeća krivnju za ono što se dogodilo. "Neću se osjećati krivom zato što sam se branila. Što sam spašavala goli život?", upitala je, a njezin glas, iako je podrhtavao, bio je ispunjen uvjerenjem. Ustvrdila je kako ne sumnja da bi je Petar Vukas toga dana ubio da se nije obranila.
U emotivnom obraćanju sudu, povukla je i paralelu s onim što bi se dogodilo da je ishod bio drugačiji. "Da je obrnuto bilo, da je Petar ubio mene, on ne bi vidio ni dana suda. U to sam sigurna", rekla je, aludirajući na moć i utjecaj obitelji Vukas.
Priča o ucjeni i dogovorenom braku
Kako bi objasnila okolnosti koje su dovele do tragičnog događaja, Katarina je otkrila bolnu pozadinu svog odnosa s Petrom. Priznala je da se udala za njega ne iz ljubavi, već iz straha i nužde. Opisala je kako je Ante Vukas iskoristio njihovu situaciju. "Vidio je priliku. Tri ženske same", objasnila je, ističući kako se bojala da će im Ante sve oduzeti.
"Pristala sam na dogovor zato što sam znala da ću izgubiti sve", priznala je slomljenim glasom. "Ja sam kriva za puno toga. Jer sam se udala za čovjeka kojeg nisam voljela, jer sam pristala na dogovor na koji nikad nisam trebala pristati."
'Meni je savjest čista'
Svoje potresno svjedočenje završila je objašnjenjem zašto je u početku šutjela o svemu. "Kad se dogodilo to zlo s Petrom, ja nikom ništa nisam rekla zato što sam znala da mi nitko neće vjerovati da sam se branila. I to je cijela istina."
Na kraju, unatoč svemu što je proživjela i priznala, Katarina je ostala čvrsta u svom stavu. Predala je svoj život u ruke suda, ali je svoju moralnu pobjedu sažela u jednoj rečenici: "Ali meni je savjest čista."
Njezin iskaz ostavio je dubok dojam na sve prisutne i postavio ključno pitanje pred sud - je li Katarina Runje ubojica ili žrtva koja se borila za vlastiti život? Odgovor na to pitanje odredit će njezinu sudbinu, ali jedno je sigurno: nakon ovog svjedočenja, ništa više neće biti isto.