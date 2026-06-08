Katarina Runje na suđenju iznijela svoju istinu, a jedna rečenica je sve promijenila

Dok je tužiteljstvo nizalo argumente koji su je trebali prikazati kao hladnokrvnu zločinku, Katarina je odlučila prekinuti šutnju i ispričati svoju stranu priče. Njezin emotivan i prkosan iskaz unio je neočekivanu dramu u postupak, a njezine riječi odjeknule su sudnicom, ostavljajući sve prisutne bez daha

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Suočena s pritiskom tužitelja koji je pokušavao oslikati njezin čin kao planirani zločin, Katarina Runje ga je prekinula snažnim riječima koje su promijenile tijek ispitivanja. "Ja ne razumijem tu vašu igru. Vi kao da ste sami otkrili da sam ja počinila zločin pa ćete me natjerati da se osjećam krivom", izjavila je gledajući ga ravno u oči, a zatim dodala rečenicu koja je odjeknula dvoranom: "Pa ja sam se sama predala!"

'Sama sam se predala'

Ovom izjavom podsjetila je sud i porotu na ključnu činjenicu koju je tužiteljstvo zanemarivalo - da se sama prijavila vlastima. Njezina odlučnost da ne dopusti da je se prikaže kao bjegunca koji se osjeća krivim, već kao osobu koja stoji iza svojih djela, unijela je nemir u strategiju optužbe.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Spašavanje golog života

Katarina je nastavila svoje svjedočenje, jasno dajući do znanja da ne osjeća krivnju za ono što se dogodilo. "Neću se osjećati krivom zato što sam se branila. Što sam spašavala goli život?", upitala je, a njezin glas, iako je podrhtavao, bio je ispunjen uvjerenjem. Ustvrdila je kako ne sumnja da bi je Petar Vukas toga dana ubio da se nije obranila. U emotivnom obraćanju sudu, povukla je i paralelu s onim što bi se dogodilo da je ishod bio drugačiji. "Da je obrnuto bilo, da je Petar ubio mene, on ne bi vidio ni dana suda. U to sam sigurna", rekla je, aludirajući na moć i utjecaj obitelji Vukas.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Priča o ucjeni i dogovorenom braku

Kako bi objasnila okolnosti koje su dovele do tragičnog događaja, Katarina je otkrila bolnu pozadinu svog odnosa s Petrom. Priznala je da se udala za njega ne iz ljubavi, već iz straha i nužde. Opisala je kako je Ante Vukas iskoristio njihovu situaciju. "Vidio je priliku. Tri ženske same", objasnila je, ističući kako se bojala da će im Ante sve oduzeti. "Pristala sam na dogovor zato što sam znala da ću izgubiti sve", priznala je slomljenim glasom. "Ja sam kriva za puno toga. Jer sam se udala za čovjeka kojeg nisam voljela, jer sam pristala na dogovor na koji nikad nisam trebala pristati."

icon-expand Odvjetnik Katarine Runje FOTO: RTL

'Meni je savjest čista'