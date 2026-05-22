Katarina Runje prisiljena predati se policiji za ubojstvo!

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U dramatičnom i emotivnom suočavanju, Teodora Vukas pritisnula je Katarinu Runje, koja je, slomljena pod teretom dokaza i vlastite savjesti, priznala da je odgovorna za Petrovu smrt. Sve je počelo kada je Teodora Vukas, odlučna da istjera pravdu na čistac, potražila Katarinu. Bez okolišanja, suočila ju je s najtežom mogućom optužbom. "Znam sve," izgovorila je Teodora ledenom mirnoćom koja je parala zrak. "Znam da ste vi ubile Petra Vukasa."

Suočavanje s duhovima prošlosti

Katarina je u početku pokušala negirati optužbe, tvrdeći da su to laži, no njezina obrana brzo se urušila. Teodora je otkrila da posjeduje neoborive dokaze: Vukasov osobni dnevnik i oproštajno pismo koje je napisao svojoj pokojnoj majci neposredno prije nego što si je oduzeo život. U tim je zapisima, kako tvrdi Teodora, detaljno opisao sve što su mu sestre Runje učinile. "Našla sam dnevnik u kojem je sve opisao. Napisao je pismo mrtvoj majci prije nego se ubio i opisuje sve šta ste napravile", objasnila je Teodora, ne ostavljajući Katarini prostora za bijeg.

icon-expand Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Potresno priznanje: "Petar je htio silovati Zoru"

Suočena s dokazima i vlastitom prošlošću, Katarina se slomila i u bujici suza ispričala svoju stranu priče, otkrivajući mračnu tajnu prve bračne noći njezine sestre Zore i Petra Vukasa. Prema njezinim riječima, Petar je pokušao silovati Zoru. "Tu prvu bračnu noć je navalio na nju", jecajući je priznala Katarina. Opisala je kako su ona i sestra pokušale obraniti Zoru, no situacija je eskalirala. "Mi smo ga micali od nje i on me onda udrija i ja sam njega udarila nazad." U kaosu koji je uslijedio, Vukas je zaprijetio da će ih sve tri ubiti. U panici i strahu za vlastiti život i živote svojih sestara, Katarina je, kako kaže, djelovala brže. Njezino priznanje nije stalo samo na tome, već je otkrilo i sudbinu Jose, koji se, znajući istinu i ne mogavši živjeti sa sramotom, ubio. Teodora ju je bolno podsjetila na tu činjenicu: "On se ubio, a ti nisi ništa napravila."

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ultimatum i vapaj za milost

Emocije su dosegle vrhunac kada je Teodora, čiji je život također uništen ovim događajima, odbila svaku pomisao na sažaljenje. "Ti si meni uništila život. I ti sad mene tražiš da ja tebe branim?", ogorčeno je upitala. Katarina je, potpuno slomljena, preklinjala za milost, ne za sebe, već za svoje sestre, nudeći da preuzme svu krivnju. "Jesam, ja sam sve sama napravila. Moje sestre nisu ništa. Sve ću preuzeti na sebe, ja ću reći da sam ja samo kriva", očajno je ponavljala.

icon-expand Katarina i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL