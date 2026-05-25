Katarina Runje se predala! Iza rešetaka je zbog ubojstva Petra Vukasa

Godinu dana nakon smrti Petra Vukasa, Katarina Runje pojavila se u policijskoj postaji s neočekivanom izjavom. "Došla san se predati", rekla je zbunjenom istražitelju Jerku Sikirici , prije nego što je izgovorila rečenicu koja mijenja sve: "Ubila sam Petra Vukasa." Njezino priznanje izazvalo je šok i nevjericu, budući da je za taj zločin već osuđen Josip, koji je ranije priznao krivnju.

Sikirica je isprva bio skeptičan, pitajući je zašto bi priznala zločin koji je "riješen već godinu dana". Katarina je tvrdila da to više ne može držati na savjesti i da mora platiti za svoj grijeh. Međutim, njezino oklijevanje i očigledna unutarnja borba naveli su istražitelja da posumnja kako iza svega stoji nešto puno složenije od grižnje savjesti. "Lažeš?", upitao ju je izravno, uvjeren da prikriva pravi razlog svog dolaska.

U svom iskazu, Katarina je detaljno opisala događaje koji su prethodili Petrovoj smrti. Prema njezinim riječima, sukob je započeo svađom oko njezine zemlje, koju je Petar zahtijevao da se prepiše na njega odmah nakon vjenčanja. Kada je ona to odbila, postao je nasilan. "Udrija me i povukao za kosu", ispričala je, dodajući da joj je prijetio smrću. "Rekao je da će zaklati i mene i sestre."

Drama je dosegla vrhunac na rubu provalije, gdje ju je Petar, kako tvrdi, počeo daviti. U strahu za vlastiti život, donijela je sudbonosnu odluku. "Mislila sam da će me ubiti. I onda sam ga gurnula", rekla je kroz suze. Tvrdila je da je djelovala isključivo u samoobrani, braneći svoj život od pomahnitalog supruga. Nakon što je pao, zvala ga je, ali on se nije pomicao. U panici je pobjegla kući i odlučila šutjeti.