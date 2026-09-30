Katarina Runje zaziva Tomu u snovima: 'Ja sam kriva što si je presudio'

Nakon neugodnog susreta i razgovora s Krnetom u dvorištu, Katarina Runje vraća se u ćeliju vidno potresena. Njezina zatvorska cimerica, Franka Zovko, odmah primjećuje njezino stanje. Pokušavajući je utješiti, Franka je oprezno ispituje o tome što se dogodilo, vidno zabrinuta da je Krneta pokušao nešto loše učiniti njezinoj prijateljici. Kada Kata potvrdi da nije bilo fizičkog nasilja, Franka odahne, ali prava bol tek počinje izlaziti na vidjelo.

U trenucima tješenja, Franka joj otkriva detalj koji je Katu posebno pogodio. Tijekom noći, Kata je u snu više puta zazivala Tomu.

Spomen na Tomu Domazeta potpuno slama Katu. Shrvana osjećajem krivnje, ona priznaje Franki kako je saznala za njegovu tragičnu sudbinu. "Danas sam saznala da si je presudio. Ja sam za to kriva", kroz suze izgovara Kata, preuzimajući na sebe punu krivnju.