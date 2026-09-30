Katarina Runje zaziva Tomu u snovima: 'Ja sam kriva što si je presudio'

Noćne more
Nakon neugodnog susreta i razgovora s Krnetom u dvorištu, Katarina Runje vraća se u ćeliju vidno potresena. Njezina zatvorska cimerica, Franka Zovko, odmah primjećuje njezino stanje. Pokušavajući je utješiti, Franka je oprezno ispituje o tome što se dogodilo, vidno zabrinuta da je Krneta pokušao nešto loše učiniti njezinoj prijateljici. Kada Kata potvrdi da nije bilo fizičkog nasilja, Franka odahne, ali prava bol tek počinje izlaziti na vidjelo.
U trenucima tješenja, Franka joj otkriva detalj koji je Katu posebno pogodio. Tijekom noći, Kata je u snu više puta zazivala Tomu.
Spomen na Tomu Domazeta potpuno slama Katu. Shrvana osjećajem krivnje, ona priznaje Franki kako je saznala za njegovu tragičnu sudbinu. "Danas sam saznala da si je presudio. Ja sam za to kriva", kroz suze izgovara Kata, preuzimajući na sebe punu krivnju.
Franka, pokazujući veliko razumijevanje i empatiju, pokušava je uvjeriti da ne može nositi taj teret. Podsjeća je da "nitko živ ne može znati koliko boli netko drugi nosi na duši" te da ona nije kriva za tuđe postupke. No, za Katu to nije dovoljno. Sjećanja na Tomu vraćaju se s bolnom jasnoćom. Prisjeća se kako joj je otvorio i srce i dušu, ponudio joj ruku spasa i iskrenu emociju, a ona ga je, u svom vlastitom strahu i previranjima, odbacila.
Ostaje pitanje hoće li Katarina uspjeti oprostiti sebi i pronaći mir ili će je duhovi prošlosti nastaviti proganjati u snovima.
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