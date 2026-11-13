Katarina se bori sa lošim sjećanjima: 'Ne znam hoću li moći zacijeliti'

Iako je Katarina konačno na slobodi, povratak u normalan život daleko je od jednostavnog. Loša sjećanja iz zatvora i trauma koju joj je priuštio upravitelj Krneta ne prestaju je proganjati, što uvelike otežava njezin odnos s Jakovom.

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Sjene iza rešetaka

Katarina je dobila predsjedničko pomilovanje, no zidovi zatvora ostavili su dubok trag na njezinoj psihi. Sjećanja na nehumane uvjete, poniženja i okrutnog upravitelja Lazara Krnetu stalno joj se vraćaju. Tijekom boravka iza rešetaka, Krneta je na razne načine otežavao život zatvorenicama, a Katarina je proživjela neke od najtežih trenutaka zbog njegove strahovlade. Sve to ostavilo je teške posljedice na njezino trenutno emocionalno stanje i osjećaj vlastite vrijednosti.

Strah od nove bliskosti

Sada kada je slobodna i uz nju je Jakov koji joj pruža bezuvjetnu podršku, Katarina se bori s vlastitim osjećajima. Jakov mašta o njihovom zajedničkom životu i osnivanju obitelji, no ona osjeća snažan strah od ponovne bliskosti nakon svega što joj je Krneta radio. "Razbilo se nešto u meni. Ne znam hoću li moći opet zacijeliti", priznala mu je u emotivnom trenutku u bolnici. Katarina se u suzama pitala ima li uopće više što za dati u ljubavnom odnosu.

icon-expand icon-close icon-close Jakov i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakov je pokušava ohrabriti i obećava joj da će biti uz nju cijelo vrijeme te da će zajedno liječiti njezine rane jednu po jednu, no put do potpunog oporavka bit će dug i iscrpljujuć.

Težak povratak kući

Uz sve unutarnje borbe i proživljene traume, pred njom je i izazov povratka u rodno selo, gdje je čekaju osuđujući pogledi i Antina obitelj koja joj otvoreno prijeti. Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

icon-expand Katarina i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL