Katarina se bori sa lošim sjećanjima: 'Ne znam hoću li moći zacijeliti'

Sjene iza rešetaka
Katarina je dobila predsjedničko pomilovanje, no zidovi zatvora ostavili su dubok trag na njezinoj psihi. Sjećanja na nehumane uvjete, poniženja i okrutnog upravitelja Lazara Krnetu stalno joj se vraćaju.
Tijekom boravka iza rešetaka, Krneta je na razne načine otežavao život zatvorenicama, a Katarina je proživjela neke od najtežih trenutaka zbog njegove strahovlade. Sve to ostavilo je teške posljedice na njezino trenutno emocionalno stanje i osjećaj vlastite vrijednosti.
Strah od nove bliskosti
Sada kada je slobodna i uz nju je Jakov koji joj pruža bezuvjetnu podršku, Katarina se bori s vlastitim osjećajima. Jakov mašta o njihovom zajedničkom životu i osnivanju obitelji, no ona osjeća snažan strah od ponovne bliskosti nakon svega što joj je Krneta radio.
"Razbilo se nešto u meni. Ne znam hoću li moći opet zacijeliti", priznala mu je u emotivnom trenutku u bolnici. Katarina se u suzama pitala ima li uopće više što za dati u ljubavnom odnosu.
Jakov je pokušava ohrabriti i obećava joj da će biti uz nju cijelo vrijeme te da će zajedno liječiti njezine rane jednu po jednu, no put do potpunog oporavka bit će dug i iscrpljujuć.
Težak povratak kući
Uz sve unutarnje borbe i proživljene traume, pred njom je i izazov povratka u rodno selo, gdje je čekaju osuđujući pogledi i Antina obitelj koja joj otvoreno prijeti.
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