Katarina se u zatvoru suočila s Evom, ona joj pokazala tko je tamo glavni: 'Ovo je moje dvorište, zapamti to'

Nakon što je nedavno dovedena u zatvor, Katarina se mora prilagoditi potpuno novim pravilima. Njezina cimerica Franka Zovko preuzima ulogu neformalne zaštitnice i njezina vodiča kroz opasne zatvorske hodnike.

"Prvo što ti ovdje počne faliti je sunce", govori joj Franka, objašnjavajući da zatvorenice imaju pravo na samo dva sata boravka na otvorenom dnevno. No, pravi problemi za Katarinu tek počinju kada kroči u dvorište, mjesto gdje vladaju nepisana pravila.

Katarinu presreće Eva, opasna zatvorenica koja očito drži konce u svojim rukama. Eva ne gubi vrijeme i odmah joj daje do znanja tko je glavni.

"Znam što si uradila. Misliš da si neka zvir. Ovo je moje dvorište, zapamti to", prijeteći joj se obraća Eva. Unatoč strahu, Katarina odbija pokazati slabost. Takav stav dodatno provocira Evu, ali Kate ne uzmiče te joj oštro odgovara da je pusti na miru.