Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Katarina se u zatvoru suočila s Evom, ona joj pokazala tko je tamo glavni: 'Ovo je moje dvorište, zapamti to'

Četvrta epizoda serije 'Divlje pčele' uvodi nas u surovu stvarnost zatvorskog sustava, gdje kazna ne završava samo presudom. Katarina Runje, poznatija kao Kate, tek započinje služiti svoju doživotnu kaznu, a njezini prvi dani iza rešetaka donose teška iskušenja, prijetnje i borbu opstanak

RTL
25.09.2026 11:00

Prvi izlazak na zatvorsko dvorište

Nakon što je nedavno dovedena u zatvor, Katarina se mora prilagoditi potpuno novim pravilima. Njezina cimerica Franka Zovko preuzima ulogu neformalne zaštitnice i njezina vodiča kroz opasne zatvorske hodnike.

"Prvo što ti ovdje počne faliti je sunce", govori joj Franka, objašnjavajući da zatvorenice imaju pravo na samo dva sata boravka na otvorenom dnevno. No, pravi problemi za Katarinu tek počinju kada kroči u dvorište, mjesto gdje vladaju nepisana pravila.

Katarinu presreće Eva, opasna zatvorenica koja očito drži konce u svojim rukama. Eva ne gubi vrijeme i odmah joj daje do znanja tko je glavni.

"Znam što si uradila. Misliš da si neka zvir. Ovo je moje dvorište, zapamti to", prijeteći joj se obraća Eva. Unatoč strahu, Katarina odbija pokazati slabost. Takav stav dodatno provocira Evu, ali Kate ne uzmiče te joj oštro odgovara da je pusti na miru.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

U sukob se upliće Franka koja pokušava smiriti tenzije. Ona brani Katarinu govoreći Evi da je ostavi na miru. Nakon što se strasti nakratko smire, Franka ozbiljno upozorava Katarinu na opasnost koju Eva predstavlja, opisujući je kao "čisto zlo" koje je najbolje izbjegavati.

Narušavanje osobnog prostora

Iako je sukob u dvorištu privremeno zaustavljen, opasnost nije prošla. Nasilje se iz dvorišta kasnije seli u ćeliju gdje Eva pronalazi priliku za osvetu i kopa po njezinim stvarima.

Katarina Runje i Eva, Divlje pčele
Katarina Runje i Eva, Divlje pčele FOTO: RTL

"Nemaš pravo dirati moje stvari", govori joj Katarina.

U činu čiste zlobe, Eva joj uzima sliku njezinih sestara te je uništava poručivši Katarini da je njeno mjesto "na koljenima".

Dani u zatvoru tek su počeki, a borba za preživljavanje bit će teža nego što je Katarina mogla zamisliti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele katarina runje
Divlje pčele

Tko je naručio Katarinino ubojstvo: 'Ja se kunem, ili Ante ili Mirjana, ili čak i oboje'

Divlje pčele

Zora traži samo jedan susret s djetetom, ali Cvita joj zatvara vrata: 'Molim te, pusti me da vidim dite'

Moglo bi te zanimati

'Sve sam u jednom danu izgubio': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu

Arija Rizvić emotivno se obratila gledateljima nakon Teodorine smrti u 'Divljim pčelama': 'Hvala vam'

'Ti si mene izdala, a ja sam tebi uzela dijete...': Cvita i Zora nakon svega više nisu sestre

'Oprosti mi, nisam te uspio zaštititi...': Jakovljev susret s Teodorom u mrtvačnici rasplakao sve

'Čuvajte jedna drugu...': Katarinine posljednje riječi Cviti i Zori prije odlaska u zatvor slamaju srce

Dani prije vjenčanja pretvorili su se u pakao: Karmela doznala vijesti koje su joj slomile srce

Pročitaj na Net.hr
Zavodljivo izdanje u Beogradu: Nikolina Pišek u svijetloplavom korzetu naglasila dekolte
Skinula više od 45 kilograma: Bridget Fonda u rijetkom izlasku pokazala kako sad izgleda
Pukao brak reality-zvijezda: Hvalio se s više od 2500 žena, a sad tvrdi da je ona bila posebna
Zgodna brineta privukla poglede u šetnji Karlovcem
Ella Dvornik iskreno o tajanstvenom 'Meštru': 'On je moj dečko koji mi nije dečko'
Emotivna komemoracija za Jimmyja Stanića: Brojni poznati došli se oprostiti od velikana
Dvostruka pobjednica Eurosonga Loreen stigla u BiH: Posjetila poznate tunele u Visokom
Rene Bitorajac narugao se novom Maksimiru, videosnimka postala viralni hit
Belgijski novinar Ruben Van Gucht pokazao svoju nježnu stranu: 'Toliko te volim'
Žena o kojoj je pričao Split: Sjećate li se kako je Fani izgledala na početku veze s Kerumom?