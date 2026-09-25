Katarina se u zatvoru suočila s Evom, ona joj pokazala tko je tamo glavni: 'Ovo je moje dvorište, zapamti to'

Prvi izlazak na zatvorsko dvorište
Nakon što je nedavno dovedena u zatvor, Katarina se mora prilagoditi potpuno novim pravilima. Njezina cimerica Franka Zovko preuzima ulogu neformalne zaštitnice i njezina vodiča kroz opasne zatvorske hodnike.
"Prvo što ti ovdje počne faliti je sunce", govori joj Franka, objašnjavajući da zatvorenice imaju pravo na samo dva sata boravka na otvorenom dnevno. No, pravi problemi za Katarinu tek počinju kada kroči u dvorište, mjesto gdje vladaju nepisana pravila.
Katarinu presreće Eva, opasna zatvorenica koja očito drži konce u svojim rukama. Eva ne gubi vrijeme i odmah joj daje do znanja tko je glavni.
"Znam što si uradila. Misliš da si neka zvir. Ovo je moje dvorište, zapamti to", prijeteći joj se obraća Eva. Unatoč strahu, Katarina odbija pokazati slabost. Takav stav dodatno provocira Evu, ali Kate ne uzmiče te joj oštro odgovara da je pusti na miru.
U sukob se upliće Franka koja pokušava smiriti tenzije. Ona brani Katarinu govoreći Evi da je ostavi na miru. Nakon što se strasti nakratko smire, Franka ozbiljno upozorava Katarinu na opasnost koju Eva predstavlja, opisujući je kao "čisto zlo" koje je najbolje izbjegavati.
Narušavanje osobnog prostora
Iako je sukob u dvorištu privremeno zaustavljen, opasnost nije prošla. Nasilje se iz dvorišta kasnije seli u ćeliju gdje Eva pronalazi priliku za osvetu i kopa po njezinim stvarima.
"Nemaš pravo dirati moje stvari", govori joj Katarina.
U činu čiste zlobe, Eva joj uzima sliku njezinih sestara te je uništava poručivši Katarini da je njeno mjesto "na koljenima".
Dani u zatvoru tek su počeki, a borba za preživljavanje bit će teža nego što je Katarina mogla zamisliti.
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