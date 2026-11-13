Katarina se vratila u Vrilo!

Kata izlazi iz zatvora zahvaljujući predsjedničkom pomilovanju i vraća se u svoju rodnu kuću u Vrilu. Njezin emotivni povratak i dirljiv susret sa sestrom Cvitom pred gledatelje donose napete i tople trenutke koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

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Suočavanje s prošlošću

Nakon teškog boravka iza rešetaka, Kata napokon dobiva predsjedničko pomilovanje i izlazi na slobodu. Iako i dalje osjeća posljedice pretrpljenih trauma te strahuje od reakcije okoline, skuplja hrabrost i odlučuje se vratiti u svoju staru rodnu kuću. Ipak, njezin dolazak u dom ispunjen je pomiješanim emocijama i dubokom neizvjesnošću. "Pa sve je isto. Al opet nije," priznala je Kata odmah po ulasku u kuću, boreći se s osjećajem pripadnosti i navikavanjem na dugo željenu slobodu.

icon-expand icon-close icon-close Katarina i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Topli zagrljaj sestre

Dok Kata pokušava pronaći dugo željeni mir na svom imanju, nedugo nakon povratka u kuću dolazi je posjetiti sestra Cvita. Njezin dolazak donosi neopisivu radost i olakšanje, a susret dviju sestara prepun je neizmjerno snažnih emocija. "Jesi li to stvarno ti?" upitala je Cvita u potpunoj nevjerici vidjevši sestru, na što joj je Kata s osmijehom odgovorila: "Pa evo je sad." Trenutak je kulminirao toplim i dugim zagrljajem, iako se Cvita zabrinula zbog Katinog fizičkog stanja nakon zatvora. "Boli li te? Mogu li te zagrliti?" brižno ju je pitala, a Kata joj je s olakšanjem uzvratila da može.

icon-expand Katarina i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Odluka o ostanku