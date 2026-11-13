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Divlje pčele

Katarina se vratila u Vrilo!

Kata izlazi iz zatvora zahvaljujući predsjedničkom pomilovanju i vraća se u svoju rodnu kuću u Vrilu. Njezin emotivni povratak i dirljiv susret sa sestrom Cvitom pred gledatelje donose napete i tople trenutke koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

RTL.hr
13.11.2026 20:30

Suočavanje s prošlošću

Nakon teškog boravka iza rešetaka, Kata napokon dobiva predsjedničko pomilovanje i izlazi na slobodu. Iako i dalje osjeća posljedice pretrpljenih trauma te strahuje od reakcije okoline, skuplja hrabrost i odlučuje se vratiti u svoju staru rodnu kuću. Ipak, njezin dolazak u dom ispunjen je pomiješanim emocijama i dubokom neizvjesnošću.

"Pa sve je isto. Al opet nije," priznala je Kata odmah po ulasku u kuću, boreći se s osjećajem pripadnosti i navikavanjem na dugo željenu slobodu.

Katarina i Cvita, Divlje pčele
Katarina i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Topli zagrljaj sestre

Dok Kata pokušava pronaći dugo željeni mir na svom imanju, nedugo nakon povratka u kuću dolazi je posjetiti sestra Cvita. Njezin dolazak donosi neopisivu radost i olakšanje, a susret dviju sestara prepun je neizmjerno snažnih emocija.

"Jesi li to stvarno ti?" upitala je Cvita u potpunoj nevjerici vidjevši sestru, na što joj je Kata s osmijehom odgovorila: "Pa evo je sad."

Trenutak je kulminirao toplim i dugim zagrljajem, iako se Cvita zabrinula zbog Katinog fizičkog stanja nakon zatvora. "Boli li te? Mogu li te zagrliti?" brižno ju je pitala, a Kata joj je s olakšanjem uzvratila da može.

Katarina i Cvita, Divlje pčele
Katarina i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Odluka o ostanku

Nakon početnog šoka i preplavljenosti emocijama, sestre dijele trenutke zajedništva koji im donose kratkotrajnu utjehu i prijeko potrebnu snagu. Razgovorom u toplini rodnog doma Kata shvaća da je njezino mjesto upravo tu, na njezinoj zemlji.

"Jedino o čemu sam sanjala od ova kuća i polja," povjerila se Kata Cviti, potvrđujući da je povratak u rodno mjesto jedini način da istinski zaliječi svoje rane i krene ispočetka.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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