Katarina se vratila u Vrilo!

Suočavanje s prošlošću
Nakon teškog boravka iza rešetaka, Kata napokon dobiva predsjedničko pomilovanje i izlazi na slobodu. Iako i dalje osjeća posljedice pretrpljenih trauma te strahuje od reakcije okoline, skuplja hrabrost i odlučuje se vratiti u svoju staru rodnu kuću. Ipak, njezin dolazak u dom ispunjen je pomiješanim emocijama i dubokom neizvjesnošću.
"Pa sve je isto. Al opet nije," priznala je Kata odmah po ulasku u kuću, boreći se s osjećajem pripadnosti i navikavanjem na dugo željenu slobodu.
Topli zagrljaj sestre
Dok Kata pokušava pronaći dugo željeni mir na svom imanju, nedugo nakon povratka u kuću dolazi je posjetiti sestra Cvita. Njezin dolazak donosi neopisivu radost i olakšanje, a susret dviju sestara prepun je neizmjerno snažnih emocija.
"Jesi li to stvarno ti?" upitala je Cvita u potpunoj nevjerici vidjevši sestru, na što joj je Kata s osmijehom odgovorila: "Pa evo je sad."
Trenutak je kulminirao toplim i dugim zagrljajem, iako se Cvita zabrinula zbog Katinog fizičkog stanja nakon zatvora. "Boli li te? Mogu li te zagrliti?" brižno ju je pitala, a Kata joj je s olakšanjem uzvratila da može.
Odluka o ostanku
Nakon početnog šoka i preplavljenosti emocijama, sestre dijele trenutke zajedništva koji im donose kratkotrajnu utjehu i prijeko potrebnu snagu. Razgovorom u toplini rodnog doma Kata shvaća da je njezino mjesto upravo tu, na njezinoj zemlji.
"Jedino o čemu sam sanjala od ova kuća i polja," povjerila se Kata Cviti, potvrđujući da je povratak u rodno mjesto jedini način da istinski zaliječi svoje rane i krene ispočetka.
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