Katarina skriva plan za bijeg od Jakova, Krneta oštro: 'Postoji puno teža kazna od ove koju prolazi'

Razgovor o vremenu
Susret u posjetiteljskoj sobi bio je prepun emocija, no Katarina je odmah dala do znanja kako ne želi razgovarati o svojoj sudbini iza rešetaka. Kada je Jakov pokušao načeo teške teme, brzo ga je zaustavila.
"Ako ti je imalo stalo do mene, sad ćemo pričati o vremenu", poručila mu je jasno. Priznala mu je koliko joj znače njegovi posjeti, naglasivši: "Ti i Cvita ste mi jedini prozor u svijet." Katarina mu je iskreno rekla kako želi barem nakratko zaboraviti gdje se nalazi i "maknuti glavu s ovog mjesta".
Prešućeni planovi
Uslijedili su trenuci olakšanja u kojima su razgovarali o sasvim običnim stvarima, no Katarina je skrivala veliku tajnu. Iako je pred Jakovom glumila da se samo pokušava nositi s teškom svakodnevicom, Katarina je duboko u sebi kovala potpuno drugačiji plan.
Jakovu nije otkrila ni riječi o tome da ima ozbiljan plan za bijeg iz zatvora. Njezina potreba za bijegom od stvarnosti kroz razgovor o vremenu bila je samo krinka, dok ona i druge zatvorenice potajno planiraju kako će se domoći toliko željene slobode.
Zloslutno upozorenje
Kada je Jakov krenuo prema izlazu iz zatvora, presreo ga je nitko drugi nego Lazar Krneta. Upravitelj zatvora dočekao ga je sa zloslutnim riječima i nimalo prijateljskim tonom. "Cijenim ustrajnost, većina muškaraca je dosad već odustala", rekao mu je Krneta s podsmijehom.
Nakon što se Jakov nije dao smesti, Krneta je prešao na izravne prijetnje. Jasno mu je dao do znanja da ga ne želi vidjeti u blizini: "Ponekad nije dobro zabijati nos u tuđe privatne poslove." Zatim mu se unio u lice i izgovorio stravične riječi: "Znaš, postoji puno teža kazna od ove koja ona prolazi, vjeruj mi."
Ostaje za vidjeti hoće li Katarinin plan doista uspjeti i kako će se dalje razvijati narušeni odnosi pod strogim nadzorom Krnete.
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