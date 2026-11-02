Katarina skriva plan za bijeg od Jakova, Krneta oštro: 'Postoji puno teža kazna od ove koju prolazi'

Jakov Vukas došao je u posjet Katarini u zatvor kako bi joj pružio prijeko potrebnu podršku. Njegove nade o konkretnom razgovoru pale su u vodu, a pri odlasku ga je dočekalo jezivo upozorenje

icon-close

Razgovor o vremenu

Susret u posjetiteljskoj sobi bio je prepun emocija, no Katarina je odmah dala do znanja kako ne želi razgovarati o svojoj sudbini iza rešetaka. Kada je Jakov pokušao načeo teške teme, brzo ga je zaustavila. "Ako ti je imalo stalo do mene, sad ćemo pričati o vremenu", poručila mu je jasno. Priznala mu je koliko joj znače njegovi posjeti, naglasivši: "Ti i Cvita ste mi jedini prozor u svijet." Katarina mu je iskreno rekla kako želi barem nakratko zaboraviti gdje se nalazi i "maknuti glavu s ovog mjesta".

Prešućeni planovi

Uslijedili su trenuci olakšanja u kojima su razgovarali o sasvim običnim stvarima, no Katarina je skrivala veliku tajnu. Iako je pred Jakovom glumila da se samo pokušava nositi s teškom svakodnevicom, Katarina je duboko u sebi kovala potpuno drugačiji plan. Jakovu nije otkrila ni riječi o tome da ima ozbiljan plan za bijeg iz zatvora. Njezina potreba za bijegom od stvarnosti kroz razgovor o vremenu bila je samo krinka, dok ona i druge zatvorenice potajno planiraju kako će se domoći toliko željene slobode.

Zloslutno upozorenje

icon-expand icon-close icon-close Jakov Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL