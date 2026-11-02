Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Katarina skriva plan za bijeg od Jakova, Krneta oštro: 'Postoji puno teža kazna od ove koju prolazi'

Jakov Vukas došao je u posjet Katarini u zatvor kako bi joj pružio prijeko potrebnu podršku. Njegove nade o konkretnom razgovoru pale su u vodu, a pri odlasku ga je dočekalo jezivo upozorenje

RTL.hr
02.11.2026 21:15

Razgovor o vremenu

Susret u posjetiteljskoj sobi bio je prepun emocija, no Katarina je odmah dala do znanja kako ne želi razgovarati o svojoj sudbini iza rešetaka. Kada je Jakov pokušao načeo teške teme, brzo ga je zaustavila.

"Ako ti je imalo stalo do mene, sad ćemo pričati o vremenu", poručila mu je jasno. Priznala mu je koliko joj znače njegovi posjeti, naglasivši: "Ti i Cvita ste mi jedini prozor u svijet." Katarina mu je iskreno rekla kako želi barem nakratko zaboraviti gdje se nalazi i "maknuti glavu s ovog mjesta".

Prešućeni planovi

Uslijedili su trenuci olakšanja u kojima su razgovarali o sasvim običnim stvarima, no Katarina je skrivala veliku tajnu. Iako je pred Jakovom glumila da se samo pokušava nositi s teškom svakodnevicom, Katarina je duboko u sebi kovala potpuno drugačiji plan.

Jakovu nije otkrila ni riječi o tome da ima ozbiljan plan za bijeg iz zatvora. Njezina potreba za bijegom od stvarnosti kroz razgovor o vremenu bila je samo krinka, dok ona i druge zatvorenice potajno planiraju kako će se domoći toliko željene slobode.

Zloslutno upozorenje

Jakov Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele
Jakov Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Kada je Jakov krenuo prema izlazu iz zatvora, presreo ga je nitko drugi nego Lazar Krneta. Upravitelj zatvora dočekao ga je sa zloslutnim riječima i nimalo prijateljskim tonom. "Cijenim ustrajnost, većina muškaraca je dosad već odustala", rekao mu je Krneta s podsmijehom.

Nakon što se Jakov nije dao smesti, Krneta je prešao na izravne prijetnje. Jasno mu je dao do znanja da ga ne želi vidjeti u blizini: "Ponekad nije dobro zabijati nos u tuđe privatne poslove." Zatim mu se unio u lice i izgovorio stravične riječi: "Znaš, postoji puno teža kazna od ove koja ona prolazi, vjeruj mi."

Ostaje za vidjeti hoće li Katarinin plan doista uspjeti i kako će se dalje razvijati narušeni odnosi pod strogim nadzorom Krnete.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele katarina runje jakov vukas lazar krneta
Divlje pčele

Filmski bijeg iz zatvora: Zatvorenice svladale Aldu i Krnetu i nestale bez traga

Divlje pčele

Zatvorenice kuju plan za bijeg: Mišjim izmetom žele prevariti Aldu i Krnetu

Moglo bi te zanimati

Mađar upada u najgorem trenutku! Katarina mora odlučiti – bijeg ili ostanak?

Novi tjedan donosi nove zaplete: Pogledajte što vas čeka u 'Divljim pčelama'

Sve promjene u novoj sezoni 'Divljih pčela': Tko je umro, tko je završio u zatvoru, a tko ponovno ljubi?

Vrilu se spremaju burni dani! Kate na korak do bijega, Ante igra opasnu igru

Dogovor oko bijega: Treba smisliti plan kako se riješiti Mađara

Eva sve iznenadila! Umjesto da izda Katarinu, slagala je Krneti ravno u lice

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić oduševila obožavatelje glamuroznim izdanjem: 'Bezvremenska diva'
Grupa Banana: '30 godina sa Zečićem bilo je kao brak, a publika nas nikad nije iznevjerila'
Umro Juan Atkins, pionir elektroničke glazbe: Njegov album iz 80-ih pokrenuo novu eru
Poznati detalji komemoracije i sprovoda Miše Kovača: 'Molimo sve za razumijevanje'
Predivne scene iz Šibenika: Građani se pjesmom opraštaju od voljenog Miše Kovača
Britney Spears oštro prozvala sestru i bivšeg supruga: 'Pronaći ću novu obitelj!'
Zgodne legice preplavile osječki kampus: Sve je vrvjelo od mladih, a evo tko je sve partijao
Ozloglašeni reper Diddy iz zatvora izlazi još ranije? Datum se stalno mijenja, evo zašto
Mate Bulić objavio fotografiju s Mišom Kovačem i Oliverom Dragojevićem: 'Kakva je ekipa sad gore'
Sjećate se Buda Bundyja? Obitelj slavnog glumca rekreirala kultnu seriju, fanovi su oduševljeni