Katarina stigla iza rešetaka, a odmah je dočekalo upozorenje koje ledi krv: 'To će ti biti najveća greška u životu'

Susret s Frankom Zovko
Nakon dramatične presude koja joj je zapečatila sudbinu na doživotni boravak u četiri zida, Katarina ulazi u ćeliju koju će dijeliti s Frankom Zovko. Već pri prvom susretu jasno je da zatvorski sustav ima svoja stroga nepisana pravila. Franka, već iskusna zatvorenica, odmah preuzima stvar u svoje ruke i provjerava kako je prošao Katarinin susret s novim upraviteljem, Lazarom Krnetom.
"Slušaj, ako si ovamo dospjela, sigurno si pogriješila, ali ako Krneti staneš na žulj, to će ti biti najveća greška u životu", rekla joj je Franka, dajući do znanja da u zatvoru postoji opasnost veća od samih zatvorenica, a to je upravo uprava.
Kada se Katarina konačno predstavila punim imenom i prezimenom, Franka nije iznenađena. Slučaj Katarine Runje pronašao je svoj put i iza rešetaka.
"Većina žena ovdje zna tvoje ime. Bila si po svim novinama, slavna si", komentirala je Franka.
Katarinina prošlost i zločin za koji je osuđena znače da će svaki njezin korak biti pod budnim okom onih koje jedva čekaju priliku za dokazivanje.
Katarina tek mora shvatiti tko joj je stvarni neprijatelj u novom okruženju. Dok se izvan zatvora obitelj bori s posljedicama njezinih postupaka i ubojstvom nedužne Teodore, ona će unutar zidina morati brzo naučiti pravila igre ako želi sačuvati barem dio sebe.
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