Katarina stigla iza rešetaka, a odmah je dočekalo upozorenje koje ledi krv: 'To će ti biti najveća greška u životu'

Nakon dramatične presude koja joj je zapečatila sudbinu na doživotni boravak u četiri zida, Katarina ulazi u ćeliju koju će dijeliti s Frankom Zovko. Već pri prvom susretu jasno je da zatvorski sustav ima svoja stroga nepisana pravila. Franka, već iskusna zatvorenica, odmah preuzima stvar u svoje ruke i provjerava kako je prošao Katarinin susret s novim upraviteljem, Lazarom Krnetom.

"Slušaj, ako si ovamo dospjela, sigurno si pogriješila, ali ako Krneti staneš na žulj, to će ti biti najveća greška u životu", rekla joj je Franka, dajući do znanja da u zatvoru postoji opasnost veća od samih zatvorenica, a to je upravo uprava.

Kada se Katarina konačno predstavila punim imenom i prezimenom, Franka nije iznenađena. Slučaj Katarine Runje pronašao je svoj put i iza rešetaka.