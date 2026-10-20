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Divlje pčele

Katarina sve priznala inspektoru Žuveli u samici, Krneta izgubio kontrolu

Zatvorski inspektor Slavko Žuvela stigao je u kontrolu, a Katarina Runje napokon je odlučila prekinuti dugogodišnju šutnju i otkriti stravičnu istinu o upravitelju Krneti

RTL
20.10.2026 21:30

Prekršeno obećanje i veliko priznanje

Iako joj je upravitelj Lazar Krneta ranije nudio dogovor, obećavajući da će poboljšati uvjete za nju i ostale zatvorenice ako odluči držati usta zatvorena, Katarina više nije mogla trpjeti torturu. Kada je zatvorski inspektor Slavko Žuvela naredio da ga puste u samicu kako bi razgovarao s njom, situacija je brzo eskalirala. "Nema nikakve moje verzije, samo postoji istina", odlučno je izgovorila Katarina.

"Upravitelj Krneta me već šest godina siluje, to je bilo njegovo dite. I ne siluje samo mene, nego i druge žene, a mene je izdvojio po nalogu Mirjane Vukas".

Slavko Žuvela, Divlje pčele
Slavko Žuvela, Divlje pčele FOTO: RTL

Sve je počela govoriti izravno Žuveli pred Krnetom, a upravitelj je na njezine riječi potpuno poludio i počeo gubiti kontrolu. Vidjevši njegovu agresivnu reakciju i shvativši težinu situacije, Žuvela je morao brzo intervenirati. Odmah je otjerao Krnetu i stražara Aldu iz samice kako bi mogli ostati nasamo i kako bi Katarina mogla u miru ispričati svoju stranu priče.

Stravična istina o zlostavljanju

Kada su napokon ostali sami iza teških vrata, Katarina je inspektoru otvorila dušu i otkrila sve užase koje je godinama trpjela. Detaljno je opisala sustavno zlostavljanje te sva silovanja koja su se neometano događala pod Krnetinim nadzorom tijekom njezine zatvorske kazne.

"Bila sam trudna s njim, a onda mi je napravljen namjerni pobačaj da bi se sakrili njegovi tragovi", priznala je slomljena Katarina, izvlačeći na površinu mračnu tajnu koja ju je proganjala dugih šest godina. Inspektor je u nevjerici slušao o razmjerima korupcije i nasilja unutar zatvorskih zidina.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ja tražim samo jedno. Da me premjestite u drugi zatvor da na miru odslužim svoju kaznu, jer ako ostanem ovdje ušutkam će me jednom zauvijek", zavapila je Katarina.

Njezino potresno svjedočanstvo mijenja apsolutno sve, a Žuvela je sada suočen s nezapamćenim skandalom. Krneta, koji je do tada mislio da je neprikosnoveni bog i batina zatvora, sada se nalazi na tankom ledu, a gledatelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li ga pravda napokon dostići.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

Inspektor Žuvela istražuje Krnetu zbog prisilnog pobačaja

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