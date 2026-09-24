Katarina svjesna da možda nikad neće izaći iz zatvora, Tomu molila samo jedno: 'Hoćeš mi pripaziti na Jakova?'

Mirenje s mračnom sudbinom
Kata, do sada poznata po svojoj ustrajnosti, pokazuje nevjerojatnu tugu, ali krivnju za svu tragediju koja se dogodila. Na poticaj da se mora boriti sve dok jednog dana ne izađe na slobodu, Kata smatra da je puno lakše odmah prihvatiti činjenicu da nikada neće napustiti zatvorske zidove, nego živjeti u lažnoj nadi.
"Neću ja nikad izaći odavde. Bolje je tako razmišljati".
Kata u jednom trenutku čak napominje kako je "trebala odmah završiti pred zidom", potpuno svjesna patnje i smrti koja ju okružuje, posebice nakon što je ubijena Teodora.
Posljednja molba za Tomu
Unatoč vlastitoj životnoj tragediji i činjenici da gubi sve, u izrazito potresnom razgovoru s Tomom Domazetom, moli ga za jednu specifičnu i važnu uslugu - da pripazi na Jakova.
"Ćeš mi pripaziti na Jakova? Njemu sada treba pomoć", istaknula je Kata s puno brige. Iako Toma isprva odbija tu odgovornost, pomalo ogorčeno govoreći kako on nikome ne treba, a ponajmanje Jakovu, shvaćajući težinu njezine situacije i činjenicu da je to vjerojatno njezina posljednja želja, Toma pristaje i obećava da će paziti na mladića.
Toma ju moli da se prestane kriviti zbog svega što se dogodilo, ne želeći da je izjeda osjećaj odgovornosti u zatvorskoj samici.
S druge strane, ona od njega traži čvrsto obećanje da se ni on "neće vraćati u mrak".
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