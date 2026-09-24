Katarina svjesna da možda nikad neće izaći iz zatvora, Tomu molila samo jedno: 'Hoćeš mi pripaziti na Jakova?'

Kata, do sada poznata po svojoj ustrajnosti, pokazuje nevjerojatnu tugu, ali krivnju za svu tragediju koja se dogodila. Na poticaj da se mora boriti sve dok jednog dana ne izađe na slobodu, Kata smatra da je puno lakše odmah prihvatiti činjenicu da nikada neće napustiti zatvorske zidove, nego živjeti u lažnoj nadi.

"Neću ja nikad izaći odavde. Bolje je tako razmišljati".

Kata u jednom trenutku čak napominje kako je "trebala odmah završiti pred zidom", potpuno svjesna patnje i smrti koja ju okružuje, posebice nakon što je ubijena Teodora.