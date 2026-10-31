Katarina u šoku: Aldo najavio hitnu zamjenu vrata skladišta, hoće li plan propasti?

Provjera u skladištu
Katarina odlazi u skladište pod izlikom da radi, ali njezin pravi cilj je provjeriti može li ključ, koji su zatvorenice same napravile i koji joj je vratila Eva, uopće otvoriti vrata koja vode na otvoreno. Dok se pravila da obavlja svoje dužnosti, u skladište neočekivano ulazi Aldo u pratnji majstora.
Njihov razgovor odmah izaziva zabrinutost kod Katarine. "Ovo su ta vrata što sam ti priča. Znači, njih bi trebalo ili prominit ili pojačati", objašnjava Aldo, naglašavajući hitnost situacije. "Dižemo razinu sigurnosti, dolaze nove zatvorenice. Neke su već probale bižat."
Rokovi koji unose paniku
Katarina u šoku sluša raspravu o rokovima. Kada Aldo upita koliko će vremena trebati za nova vrata, majstor odgovara: "Pa sedam osam dana do dva tjedna." Katarini se u tom trenutku svijet ruši jer shvaća da bi njihov prozor prilike mogao biti vrlo kratak.
Aldo nije zadovoljan odgovorom majstora. "To je predugo. Trebao bi to već idući tjedan jer moram ovo isto riješiti", odlučan je Aldo. Katarina ostaje u strahu, pitajući se pada li sada cijeli plan za bijeg u vodu zbog ovih nepredviđenih radova.
Uspjeh s ključem i poziv na ručak
Čim se ukazala prilika, Katarina potajno isprobava ključ. Na njezino ogromno olakšanje, sve funkcionira besprijekorno i vrata se daju otključati. Ipak, nema vremena za pretjerano slavlje.
Aldo je ubrzo pronalazi i požuruje nazad u ćeliju. "Di si ti Runje? Ajde daj završi s tim? Tija bi na večeru", govori joj Aldo, prekidajući njezina razmišljanja o slobodi.
Sada je pred Katarinom i njezinim sudionicama novi, još teži zadatak. Moraju hitno smisliti plan kako bi ubrzale svoj bijeg prije nego što majstori ugrade nova vrata i zauvijek im zatvore put prema slobodi. Gledatelji će s nestrpljenjem pratiti hoće li zatvorenice uspjeti pobijediti vrijeme.
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