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Šokirana onim što vidi, Katarina je odmah upitala sestru zašto se odlučila na takav život, na što joj je Zora jasno odbrusila: "Zarađujem. Svaka od nas tri išla je svojim putem. Ovo je očito moj." Katarina se nije mogla pomiriti s tom činjenicom, uvjerena da Zora nije sama donijela tu odluku. "Netko te nagovorio na to. Bit će oni tvoj momak", pokušala je dokučiti istinu, ali Zora je čvrsto branila svoj izbor. "Nije me nitko nagovorio. Pjevam Kate i to svaku večer", dodala je Zora, potvrdivši da je sama tako odredila.

icon-expand icon-close icon-close Zora i Kate, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ne razgovaraj sa mnom kao da sam malo dijete"

Starija sestra i dalje je odbijala povjerovati da je to prava istina, sumnjajući na loše društvo. "Ma ne vjerujem ti. Netko te nagovorio ili prevario", ustrajala je Katarina, što je Zoru naposljetku i razljutilo. "Aj prekini i ne razgovaraj sa mnom kao da sam malo dijete", oštro joj je odgovorila, jasno joj dajući do znanja da više ne treba zaštitnicu. Vidjevši sestrinu odlučnost, Katarina je popustila pod emocijama i priznala koliko ju cijela situacija boli. "Pa srce mi se slomilo kad sam te vidila pred onim muškima", izgovorila je kroz suze, ali Zora je ostala nepokolebljiva, kratko zaključivši: "To mi je posao."

icon-expand Zora i Kate, Divlje pčele FOTO: RTL

Žrtva iz prošlosti