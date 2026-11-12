Katarina zamolila medicinsku sestru da nazove Jakova, u posjet joj je stigla djevojka koju je spasila

Poziv u Vrilo
Katarini je liječnik strogo propisao mirovanje, no ona ne odustaje od svojih namjera. Obratila se medicinskoj sestri s posebnom zamolbom kako bi stupila u kontakt s Jakovom.
"Je li vas mogu nešto zamoliti, da mi pozovete ovi broj? To je kafana u Vrilu. Recite tko god da se javi da zovnu Jakova Vukasa vamo", upitala ju je Katarina.
Susret i zahvala
Ubrzo nakon toga, Katarinu je u bolničkoj sobi posjetila Ana, djevojka kojoj je nedavno spasila život. Njihov susret bio je prepun emocija, a Ana joj je iskazala neizmjernu zahvalnost za sve što je učinila.
"Sestra me jedva pustila do tebe. Baš je neka opasna", našalila se Ana na početku razgovora. Zatim joj se duboko zahvalila: "Samo zbog tebe smo i dalje tu Katarina, samo zbog tebe."
Kuma na vjenčanju?
Katarina je skromno prihvatila njene riječi govoreći joj da joj se ne treba toliko zahvaljivati. No, spašena djevojka imala je još jedno veliko iznenađenje za svoju spasiteljicu koje ju je posebno dirnulo.
"Hoću da budeš na našem piru. I hoću da budeš kuma našem prvom djetetu", emotivno joj je poručila.
Anine riječi duboko su dirnule Katarinu, koja nije očekivala da će njihovo poznanstvo prerasti u tako snažnu povezanost. I dok joj je zahvalna djevojka ponudila posebno mjesto u svojoj budućnosti, Katarinine misli ipak su ostale uz Jakova. Hoće li joj se javiti i što će mu poručiti te kako će Jakov reagirati kad sazna za pomilovanje