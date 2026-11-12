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Divlje pčele

Katarina zamolila medicinsku sestru da nazove Jakova, u posjet joj je stigla djevojka koju je spasila

Katarina se oporavlja u bolnici gdje pokušava stupiti u kontakt s Jakovom. Iznenađenje joj je priredila spašena djevojka koja joj se došla osobno zahvaliti

RTL.hr
12.11.2026 11:30

Poziv u Vrilo

Katarini je liječnik strogo propisao mirovanje, no ona ne odustaje od svojih namjera. Obratila se medicinskoj sestri s posebnom zamolbom kako bi stupila u kontakt s Jakovom.

"Je li vas mogu nešto zamoliti, da mi pozovete ovi broj? To je kafana u Vrilu. Recite tko god da se javi da zovnu Jakova Vukasa vamo", upitala ju je Katarina.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Susret i zahvala

Ubrzo nakon toga, Katarinu je u bolničkoj sobi posjetila Ana, djevojka kojoj je nedavno spasila život. Njihov susret bio je prepun emocija, a Ana joj je iskazala neizmjernu zahvalnost za sve što je učinila.

"Sestra me jedva pustila do tebe. Baš je neka opasna", našalila se Ana na početku razgovora. Zatim joj se duboko zahvalila: "Samo zbog tebe smo i dalje tu Katarina, samo zbog tebe."

Kuma na vjenčanju?

Katarina je skromno prihvatila njene riječi govoreći joj da joj se ne treba toliko zahvaljivati. No, spašena djevojka imala je još jedno veliko iznenađenje za svoju spasiteljicu koje ju je posebno dirnulo.

General Carević i Katarina, Divlje pčele
General Carević i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

"Hoću da budeš na našem piru. I hoću da budeš kuma našem prvom djetetu", emotivno joj je poručila.

Anine riječi duboko su dirnule Katarinu, koja nije očekivala da će njihovo poznanstvo prerasti u tako snažnu povezanost. I dok joj je zahvalna djevojka ponudila posebno mjesto u svojoj budućnosti, Katarinine misli ipak su ostale uz Jakova. Hoće li joj se javiti i što će mu poručiti te kako će Jakov reagirati kad sazna za pomilovanje

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