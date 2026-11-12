Katarina zamolila medicinsku sestru da nazove Jakova, u posjet joj je stigla djevojka koju je spasila

Katarina se oporavlja u bolnici gdje pokušava stupiti u kontakt s Jakovom. Iznenađenje joj je priredila spašena djevojka koja joj se došla osobno zahvaliti

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Poziv u Vrilo

Katarini je liječnik strogo propisao mirovanje, no ona ne odustaje od svojih namjera. Obratila se medicinskoj sestri s posebnom zamolbom kako bi stupila u kontakt s Jakovom. "Je li vas mogu nešto zamoliti, da mi pozovete ovi broj? To je kafana u Vrilu. Recite tko god da se javi da zovnu Jakova Vukasa vamo", upitala ju je Katarina.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Susret i zahvala

Ubrzo nakon toga, Katarinu je u bolničkoj sobi posjetila Ana, djevojka kojoj je nedavno spasila život. Njihov susret bio je prepun emocija, a Ana joj je iskazala neizmjernu zahvalnost za sve što je učinila. "Sestra me jedva pustila do tebe. Baš je neka opasna", našalila se Ana na početku razgovora. Zatim joj se duboko zahvalila: "Samo zbog tebe smo i dalje tu Katarina, samo zbog tebe."

Kuma na vjenčanju?

Katarina je skromno prihvatila njene riječi govoreći joj da joj se ne treba toliko zahvaljivati. No, spašena djevojka imala je još jedno veliko iznenađenje za svoju spasiteljicu koje ju je posebno dirnulo.

icon-expand General Carević i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL