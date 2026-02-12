Emisije
Divlje pčele

Katarina završila iza rešetaka! Hoće li ovo biti kraj za sestre Runje?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

12.02.2026 13:12

Terezino vjenčanje se bliži, no ona i dalje razmišlja samo o Čavki. Njihov novi razgovor vodi do strastvenog poljupca tijekom kojeg oboje osjećaju isto.

Kata mora u pritvor
Kata mora u pritvor FOTO: RTL

Ante nosi krivotvoreni nacrt industrijske zone Šušnjari i naređuje mu da sve zataška, bez previše objašnjenja.

Šušnjara moli Lucu za pomoć oko djece, a baba Ljuba sve više sumnja da nešto skrivaju.

Gatara podmetne Petrov rubac koji pronađu Marko i Mirjana te oni odluče odmah alarmirati policiju. Sikirica nema druge nego zatvoriti Katu, unatoč njezinu protivljenju.

Tereza i Čavka, Divlje pčele
Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

U isto vrijeme, Zora odlazi po Domazeta i Badurinu kako bi joj pomogli...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

