Katarina završila iza rešetaka! Hoće li ovo biti kraj za sestre Runje?

Terezino vjenčanje se bliži, no ona i dalje razmišlja samo o Čavki . Njihov novi razgovor vodi do strastvenog poljupca tijekom kojeg oboje osjećaju isto.

Gatara podmetne Petrov rubac koji pronađu Marko i Mirjana te oni odluče odmah alarmirati policiju. Sikirica nema druge nego zatvoriti Katu, unatoč njezinu protivljenju.

Šušnjara moli Lucu za pomoć oko djece, a baba Ljuba sve više sumnja da nešto skrivaju.

Ante nosi krivotvoreni nacrt industrijske zone Šušnjari i naređuje mu da sve zataška, bez previše objašnjenja.

U isto vrijeme, Zora odlazi po Domazeta i Badurinu kako bi joj pomogli...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.