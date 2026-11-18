Nakon povratka iz zatvora Katarina očajnički pokušava stupiti u kontakt sa sestrom Zorom, no telefonski poziv na broj koji joj je dala donosi joj gorko razočaranje i sumnju da se sestra skriva iza lažnog identiteta

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Nakon teških dana iza rešetaka i suočavanja s okrutnim uvjetima u kazneno-popravnom domu pod upraviteljem Lazarom Krnetom, Katarina se po izlasku na slobodu nastoji ponovno povezati sa svojim najbližima. Iako joj boravak u zatvoru nije slomio duh, sloboda joj donosi nove izazove i bolna suočavanja. Prvi korak bio je pokušaj da stupi u kontakt sa sestrom Zorom, ne sluteći da Zora sada živi potpuno drugačijim životom – radi kao pjevačica u noćnom klubu, skrivajući svoj pravi identitet pod umjetničkim imenom Lola.

icon-expand icon-close icon-close Zora Runje FOTO: RTL

Telefonski poziv koji je izazvao nevjericu

Katarina je nazvala broj koji joj je Zora ranije ostavila, uvjerena da će napokon čuti sestrin glas. No, razgovor je od samog početka krenuo u potpuno neočekivanom smjeru. "Halo, dobar dan, tražim Zoru. Runje, radi kod vas. Ona mi je dala ovi broj", rekla je Katarina u slušalicu. Umjesto da je spoje sa sestrom, s druge strane linije dočekala ju je potpuna zbunjenost sugovornika koji za osobu pod tim imenom nikada nije čuo. Katarina je u prvi tren ostala zatečena i pokušala provjeriti o čemu se radi.

icon-expand Katarina, Zora, Divlje pčele FOTO: RTL