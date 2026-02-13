Katarini istječe vrijeme! Novi istražitelj na putu, a Toma povlači rizičan potez

Najnoviji događaji stavili su sudbinu glavne osumnjičenice, Katarine Runje, na kocku, a Toma Domazet povlači radikalan potez u pokušaju da spasi ženu čija je krivnja sve očitija

Vijest da u Vrilo stižu istražitelji iz Zagreba proširila se među likovima 'Divljih pčela', potvrđujući ono od čega su mnogi strahovali: slučaj Petrovog ubojstva službeno se ponovno otvara. "Dolazi novi istražitelj u Vrilo. Katarina je osumnjičena", odjeknulo je među zabrinutim mještanima. Za Katarinu Runje, ovo je značilo da je vrijeme isteklo. Službena istraga iz glavnog grada ne ostavlja mjesta za lokalna nagađanja i zataškavanja, a pritisak na nju postaje neizdrživ. Svaki trenutak je ključan, a zidovi koje je gradila oko sebe počinju se opasno urušavati.

Trenutak istine između Katarine i Tome

Suočen s neizbježnim, Toma Domazet odlučuje potražiti istinu izravno od Katarine. U napetom i emotivnom razgovoru, Tomo joj daje do znanja da više nema smisla skrivati se. "Znam sve. Znam da si ubila Petra sa sestrama", izgovara Toma, stavljajući sve karte na stol. Pitanje više nije bilo je li kriva, već postoji li ikakav izlaz.

Katarina, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Očajnički plan

Njegov jedini cilj postaje pronaći misterioznu "Gataru", ženu za koju vjeruje da je podmetnula ključne dokaze kako bi smjestila Katarini. "Moram ju naći, da prizna da je podmetnula dokaze", odlučan je Toma. Međutim, suočava se s problemom: bez prijevoza, njegove su šanse nikakve. U činu potpunog očaja, krade automobil ni manje ni više nego od Ante, jednog od najmoćnijih ljudi u kraju. Vijest o krađi brzo stiže do Ante, koji s nevjericom komentira: "Tko bi se mogao usuditi meni ukrasti?" Ipak, nije mu trebalo dugo da zbroji dva i dva i shvati tko stoji iza svega i zašto. "On je hoće spasiti, sto posto. Uzeo je auto da ide pronaći tu prevaranticu", zaključuje Ante, svjestan da je Tomin potez započeo opasnu igru s neizvjesnim ishodom.

Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL