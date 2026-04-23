Katarini Runje odbrojavanje počelo! Rok je samo sedam dana

Službeni ton inspektora Sikirice nije ostavljao mjesta za nadu. "Dobili smo obavijest suda", rekao je, potvrđujući ono čega se Katarina najviše bojala. Presuda, koja je stigla "ranom zorom", bila je konačna i neopoziva u seriji 'Divlje pčele' .

"Kažu da imate nedjelju dana za iseliti iz kuće", nastavili su službenici, dodajući kako nakon toga "kreće rušenje". Sedam dana. Samo tjedan dana da spakira uspomene, napusti jedini dom koji poznaje i prepusti ga strojevima koji će ga sravniti sa zemljom kako bi se napravilo mjesta za novu industrijsku zonu.

Suočena s nalogom, Katarina nije pokazala strah, već prkos. Njena reakcija bila je instinktivna i odlučna, odbijajući prihvatiti poraz. "Ovo je moja kuća, ja se ne mičem", odgovorila je, a njene riječi odjeknule su kao zavjet.

Dok su je dužnosnici podsjećali da je sud naredio i da se presuda mora poštovati, njen otpor je samo jačao. Borba za dom postala je borba za vlastiti identitet. U trenutku očaja i nevjerojatne snage, postavila je svoju konačnu granicu: "Samo preko mene mrtve". Ta rečenica nije bila prijetnja, već obećanje da se neće predati bez borbe. Ako treba, branit će svoj dom i vlastitim tijelom. "Zavezat ću se i neka sruše kuću skupa sa mnom", odlučno je poručila.

Za Katarinu, ovo nije samo gubitak krova nad glavom. To je brisanje povijesti i uništavanje naslijeđa. "Ovo je moja kuća, to je ćaća napravio svojim rukama i ostavio nama da tu živimo i da odgajamo svoju djecu, a ne da tu nikne neka prokleta tvornica", objasnila je kroz suze.

Dok sat otkucava, Katarina ostaje u svom domu, okružena uspomenama i duhovima prošlosti. Pred njom je sedam dana da donese odluku koja će joj zauvijek promijeniti život. Hoće li se pokoriti sili zakona ili će ostati vjerna svom obećanju i braniti očevinu do samog kraja, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno - njezina borba postala je simbol otpora malog čovjeka protiv nemilosrdnog napretka.