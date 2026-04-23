Divlje pčele

Katarini Runje odbrojavanje počelo! Rok je samo sedam dana

Mir u Katarininom domu prekinuo je dolazak inspektora Jerka Sikirice i načelnika Zdravka Šušnjare. Nisu donijeli dobre vijesti. U rukama su držali sudsku presudu, hladan papir koji je značio početak neizvjesne borbe za opstanak

23.04.2026 21:00

Službeni ton inspektora Sikirice nije ostavljao mjesta za nadu. "Dobili smo obavijest suda", rekao je, potvrđujući ono čega se Katarina najviše bojala. Presuda, koja je stigla "ranom zorom", bila je konačna i neopoziva u seriji 'Divlje pčele'.

"Presuda je stigla ranom zorom"

"Kažu da imate nedjelju dana za iseliti iz kuće", nastavili su službenici, dodajući kako nakon toga "kreće rušenje". Sedam dana. Samo tjedan dana da spakira uspomene, napusti jedini dom koji poznaje i prepusti ga strojevima koji će ga sravniti sa zemljom kako bi se napravilo mjesta za novu industrijsku zonu.

"Samo preko mene mrtve"

Suočena s nalogom, Katarina nije pokazala strah, već prkos. Njena reakcija bila je instinktivna i odlučna, odbijajući prihvatiti poraz. "Ovo je moja kuća, ja se ne mičem", odgovorila je, a njene riječi odjeknule su kao zavjet.

Jerko i Zdravko, Divlje pčele
Jerko i Zdravko, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok su je dužnosnici podsjećali da je sud naredio i da se presuda mora poštovati, njen otpor je samo jačao. Borba za dom postala je borba za vlastiti identitet. U trenutku očaja i nevjerojatne snage, postavila je svoju konačnu granicu: "Samo preko mene mrtve". Ta rečenica nije bila prijetnja, već obećanje da se neće predati bez borbe. Ako treba, branit će svoj dom i vlastitim tijelom. "Zavezat ću se i neka sruše kuću skupa sa mnom", odlučno je poručila.

Kuća koju je ćaća gradio svojim rukama

Za Katarinu, ovo nije samo gubitak krova nad glavom. To je brisanje povijesti i uništavanje naslijeđa. "Ovo je moja kuća, to je ćaća napravio svojim rukama i ostavio nama da tu živimo i da odgajamo svoju djecu, a ne da tu nikne neka prokleta tvornica", objasnila je kroz suze.

Dok sat otkucava, Katarina ostaje u svom domu, okružena uspomenama i duhovima prošlosti. Pred njom je sedam dana da donese odluku koja će joj zauvijek promijeniti život. Hoće li se pokoriti sili zakona ili će ostati vjerna svom obećanju i braniti očevinu do samog kraja, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno - njezina borba postala je simbol otpora malog čovjeka protiv nemilosrdnog napretka.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Pere Eranović danas slavi 36. rođendan! Glumac iz 'Divljih pčela' otkriva: 'Kad ne snimam, najviše sam tata'

Katarina gubi sve, a Čavka dobiva teški zadatak od Ante!

Koje to sličnosti povezuju Marka i Teodoru? Gledatelji sve glasnije: 'Možda imamo novi par!'

ANKETA Trebaju li Kate i Toma pokušati ponovno ili je vrijeme za kraj?

Ante Vukas je pobijedio! 'Kuća i oranica Katarine idu na dražbu'

Rajka Bauer spakirala kofere za Ženevu, a sa sobom vodi i Milana

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost