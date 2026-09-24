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Divlje pčele

Katarinin pakao iza rešetaka tek počinje: 'Ti si u moju kuću ušla kao ubojica'

Nova epizoda vodi nas u hladne i nemilosrdne hodnike zatvora gdje Katarina Runje započinje služenje svoje doživotne kazne. Kate mora naučiti kako preživjeti u okruženju u kojem vladaju potpuno drugačija pravila

RTL
24.09.2026 20:45

Katarinina svakodnevica sada se svodi na sivilo zatvorskih zidova. Za ženu koja je cijeli život provela radeći u polju i na otvorenom zraku, zatvaranje u četiri zida predstavlja neopisiv šok.

Novi upravitelj Lazar Krneta

Pravi izazov za Katarinu tek počinje i to u obliku novog upravitelja zatvora, Lazara Krnete. Noćni čuvar Katarinu odvodi iz njezine ćelije te odvodi upravo u upraviteljev ured. Već pri prvom susretu jasno je da je riječ o autoritarnom i strogom čovjeku koji ne trpi neposluh. Lazar Krneta postavlja se ne samo kao čuvar, već i kao onaj koji preodgaja i ispravlja. Njegov nastup je hladan, proračunat i dominantan.

U njihovom prvom razgovoru u uredu, Krneta ne okoliša.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

"Ti si u moju kuću ušla kao ubojica", govori joj otvoreno, dodajući kako je njegov zadatak izvesti je na pravi put. Oštro joj naređuje da izvadi ruke iz džepova te obećava da će proces preodgoja biti težak, ali da će mu na kraju dana biti zahvalna.

S druge strane, Kate pokazuje ravnodušnost prema njegovim metodama iako ju on opisuje kao čudovište.

Njena jedina želja je, kako sama kaže, "da odsluži svoju kaznu i ništa drugo".

Hoće li je strogi upravitelj uspjeti slomiti ili će Katarina pronaći način da zadrži svoje dostojanstvo, ostaje za vidjeti u nastavku ove napete sezone.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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