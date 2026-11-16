Katarinin povratak u selo izazvao je oštre podjele i dramatične sukobe među mještanima. Ante Vukas odlučio je uzeti pravdu u svoje ruke te je s oružjem u ruci presreo Katarinu Runje na polju.

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Prijetnje na polju

Katarina se tek vratila, a Ante je odmah krenuo u napad. Pred svima je izvukao pištolj, jasno dajući do znanja da ne planira mirno prihvatiti njezin povratak. "A slušaj me sad dobro, ako se za dva dana nisi spakirala i nestala odavde, bit će problema i to veliki problema", zaprijetio je Ante. Njegov potez šokirao je prisutne, no on je bio odlučan u svojoj namjeri da otjera ženu koju krivi za smrt svoga sina. "Nemam ja posla s tobom nego s ovom ubojicom", poručio je Cviti koja je pokušala stati na put svom svekru.

Sestre u obrani

Katarina nije bila sama u ovom teškom trenutku. Njezine sestre hrabro su stale u njezinu obranu, ne mareći za Antino oružje i gnjev. Suprotstavile su mu se direktno, pokušavajući ga urazumiti i zaštititi sestru od daljnjih napada.

icon-expand icon-close icon-close Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina je unatoč strahu pokušala smiriti situaciju i zadržala dostojanstvo. "Ja sam svoj kraj priznala i platila za to", rekla mu je, no Ante nije želio ni čuti za oprost, kratko joj odgovorivši da njemu još ništa nije platila.

Odlučna da ostane

Iako je dobila ultimatum od samo dva dana da napusti mjesto, Katarina ne planira popustiti pred zastrašivanjem. Svjesna je težine situacije i opasnosti koja joj prijeti, ali ne želi ponovno bježati iz vlastitog doma.

icon-expand Ante Vukas i Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL