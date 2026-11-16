Prijetnje na polju
Katarina se tek vratila, a Ante je odmah krenuo u napad. Pred svima je izvukao pištolj, jasno dajući do znanja da ne planira mirno prihvatiti njezin povratak. "A slušaj me sad dobro, ako se za dva dana nisi spakirala i nestala odavde, bit će problema i to veliki problema", zaprijetio je Ante.
Njegov potez šokirao je prisutne, no on je bio odlučan u svojoj namjeri da otjera ženu koju krivi za smrt svoga sina. "Nemam ja posla s tobom nego s ovom ubojicom", poručio je Cviti koja je pokušala stati na put svom svekru.
Sestre u obrani
Katarina nije bila sama u ovom teškom trenutku. Njezine sestre hrabro su stale u njezinu obranu, ne mareći za Antino oružje i gnjev. Suprotstavile su mu se direktno, pokušavajući ga urazumiti i zaštititi sestru od daljnjih napada.
Katarina je unatoč strahu pokušala smiriti situaciju i zadržala dostojanstvo. "Ja sam svoj kraj priznala i platila za to", rekla mu je, no Ante nije želio ni čuti za oprost, kratko joj odgovorivši da njemu još ništa nije platila.
Odlučna da ostane
Iako je dobila ultimatum od samo dva dana da napusti mjesto, Katarina ne planira popustiti pred zastrašivanjem. Svjesna je težine situacije i opasnosti koja joj prijeti, ali ne želi ponovno bježati iz vlastitog doma.
"Ovo je moja kuća i moja zemlja, neće me nitko otjerati", jasno je poručila. Njezina hrabrost i topla podrška dijela sumještana daju joj snagu za borbu koja tek slijedi.
Hoće li Ante ispuniti svoje prijetnje nakon isteka roka od dva dana, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno, mir u selu još dugo neće biti uspostavljen.
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