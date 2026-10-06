Katarinin život pretvorio se u noćnu moru: Krneta kontrolira svaki njezin korak

Šest godina kasnije, sudbina Katarine Runje poprimila je prilično mračan zaokret. Umjesto slobode, sada prolazi kroz identičnu agoniju kao i njezina prethodnica Eva, potpuno zarobljena u nevidljivoj mreži kontrole

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U strogom okruženju, Krneta je uspostavio potpunu dominaciju nad Katarininim životom. Strogo kontrolira svaki njezin korak i samostalno odlučuje tko joj uopće smije dolaziti u posjete, pretvarajući je u svoju savršeno izoliranu žrtvu. Njezina svakodnevica svedena je isključivo na udovoljavanje njegovim specifičnim zahtjevima, pri čemu joj ne dopušta nikakav stvaran kontakt s vanjskim svijetom jer je želi imati samo za sebe. Uz sve to, Krneta je beskrupulozno iskorištava za vlastite potrebe, tražeći apsolutnu poslušnost u svakom trenutku. Njegova oštra upozorenja da ga "ne pita za usluge pred drugima" jasno pokazuju koliko mu je stalo do očuvanja vlastite moći i održavanja lažne slike pred okolinom.

Fizičko iskorištavanje i dupli poslovi

Katarina je danas primorana obavljati niz zahtjevnih i ponižavajućih poslova, koji variraju od redovnog čišćenja do napornog rada u skladištu gdje mora pomagati oko prebiranja i sortiranja robe. Svaki njezin zadatak nalazi se pod budnim Krnetinim okom, pa čak i obveze poput šišanja prolaze uz njegove krajnje neugodne i opasne opaske.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL