Katarinin život pretvorio se u noćnu moru: Krneta kontrolira svaki njezin korak

U strogom okruženju, Krneta je uspostavio potpunu dominaciju nad Katarininim životom. Strogo kontrolira svaki njezin korak i samostalno odlučuje tko joj uopće smije dolaziti u posjete, pretvarajući je u svoju savršeno izoliranu žrtvu. Njezina svakodnevica svedena je isključivo na udovoljavanje njegovim specifičnim zahtjevima, pri čemu joj ne dopušta nikakav stvaran kontakt s vanjskim svijetom jer je želi imati samo za sebe.
Uz sve to, Krneta je beskrupulozno iskorištava za vlastite potrebe, tražeći apsolutnu poslušnost u svakom trenutku. Njegova oštra upozorenja da ga "ne pita za usluge pred drugima" jasno pokazuju koliko mu je stalo do očuvanja vlastite moći i održavanja lažne slike pred okolinom.
Fizičko iskorištavanje i dupli poslovi
Katarina je danas primorana obavljati niz zahtjevnih i ponižavajućih poslova, koji variraju od redovnog čišćenja do napornog rada u skladištu gdje mora pomagati oko prebiranja i sortiranja robe. Svaki njezin zadatak nalazi se pod budnim Krnetinim okom, pa čak i obveze poput šišanja prolaze uz njegove krajnje neugodne i opasne opaske.
Dok joj se obraća, Krneta ne preza od izravnih i jezivih prijetnji: "Vidiš li tu žilu kucavicu? E sad kad dođeš nakon škarama probudiš u nju?"
Fizičko iskorištavanje za odnose stvara još jedan, vjerojatno najteži sloj ove jezive svakodnevne manipulacije. Baš poput nesretne Eve nekada, Katarina je izgubila svaku nadu u neovisnost.
Pitanje je koliko će još dugo Katarina moći izdržati ovakav nevjerojatan pritisak i hoće li ikada uspjeti pronaći izlaz iz te noćne more.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.