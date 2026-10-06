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Divlje pčele

Katarinin život pretvorio se u noćnu moru: Krneta kontrolira svaki njezin korak

Šest godina kasnije, sudbina Katarine Runje poprimila je prilično mračan zaokret. Umjesto slobode, sada prolazi kroz identičnu agoniju kao i njezina prethodnica Eva, potpuno zarobljena u nevidljivoj mreži kontrole

RTL
06.10.2026 21:15

U strogom okruženju, Krneta je uspostavio potpunu dominaciju nad Katarininim životom. Strogo kontrolira svaki njezin korak i samostalno odlučuje tko joj uopće smije dolaziti u posjete, pretvarajući je u svoju savršeno izoliranu žrtvu. Njezina svakodnevica svedena je isključivo na udovoljavanje njegovim specifičnim zahtjevima, pri čemu joj ne dopušta nikakav stvaran kontakt s vanjskim svijetom jer je želi imati samo za sebe.

Uz sve to, Krneta je beskrupulozno iskorištava za vlastite potrebe, tražeći apsolutnu poslušnost u svakom trenutku. Njegova oštra upozorenja da ga "ne pita za usluge pred drugima" jasno pokazuju koliko mu je stalo do očuvanja vlastite moći i održavanja lažne slike pred okolinom.

Fizičko iskorištavanje i dupli poslovi

Katarina je danas primorana obavljati niz zahtjevnih i ponižavajućih poslova, koji variraju od redovnog čišćenja do napornog rada u skladištu gdje mora pomagati oko prebiranja i sortiranja robe. Svaki njezin zadatak nalazi se pod budnim Krnetinim okom, pa čak i obveze poput šišanja prolaze uz njegove krajnje neugodne i opasne opaske.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok joj se obraća, Krneta ne preza od izravnih i jezivih prijetnji: "Vidiš li tu žilu kucavicu? E sad kad dođeš nakon škarama probudiš u nju?"

Fizičko iskorištavanje za odnose stvara još jedan, vjerojatno najteži sloj ove jezive svakodnevne manipulacije. Baš poput nesretne Eve nekada, Katarina je izgubila svaku nadu u neovisnost.

Pitanje je koliko će još dugo Katarina moći izdržati ovakav nevjerojatan pritisak i hoće li ikada uspjeti pronaći izlaz iz te noćne more.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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