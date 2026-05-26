Katarinu čekaju godine zatvora ili nešto puno gore, a Ranko se pred njom potpuno slama

U emotivnom susretu koji slama i najtvrđa srca, general Ranko Badurina posjetio je Katarinu u zatvoru, a njihov susret iza rešetaka otkrio je dubinu boli, straha i ljubavi koja se našla pred najvećom kušnjom do sada

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Vidno potresen i slomljen, Ranko je jedva pronalazio riječi. Njegov glas, ispunjen nevjericom i očajem, postavljao je pitanja koja su mučila ne samo njega, već i cijelo mjesto. "Tko te natjerao na ovo?", upitao je, ne mogavši prihvatiti da je Katarina sama donijela odluku koja će joj zapečatiti sudbinu.

"Zašto si to napravila?"

Katarina, iako vidno iscrpljena teretom koji nosi, ostala je nepokolebljiva u svojoj odluci. Mirno, ali odlučno, odgovorila je da je nitko nije prisilio. Njezine riječi, "Ja moram platiti kaznu za svoj zločin", odzvanjale su ćelijom, ostavljajući Ranka bez teksta. Njezina odlučnost da preuzme odgovornost, čak i po cijenu vlastite slobode, otkrila je snagu karaktera, ali i duboku patnju koju je dugo skrivala.

icon-expand Ranko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL

Kazna teška poput vječnosti

Osim osobne boli zbog neizbježnog gubitka, Ranko je bio svjestan i surove realnosti koja čeka Katarinu. Upozorio ju je na težinu kazne koja prijeti za takav zločin, pokušavajući je natjerati da shvati punu težinu posljedica. "Znaš li ti kolika je kazna za to? Za ovo se leži dugo, ili još gore od toga", odzvanjale su njegove riječi kao zlokobno upozorenje.

icon-expand Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Međutim, Katarina je već prihvatila svoju sudbinu. Njezina odluka nije bila ishitrena; ona je kaznu doživjela kao pokoru koju mora proći. Njezino priznanje, iako je šokiralo sve, za nju je bio jedini put prema iskupljenju, način da skine teret s duše koji ju je pritiskao od kobnog dana. Njezina mirnoća pred mogućnošću dugogodišnje robije dodatno je porazila Ranka, koji je shvatio da su njegovi apeli uzaludni.

icon-expand Ranko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL