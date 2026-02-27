Kate doznaje da je Zora trudna i bijesni: 'Gdje ti je bila pamet, s njim?'

icon-close

Katarina je načula razgovor babe Ljube i Zore o trudnoći. Zora, satjerana u kut, naposljetku je priznala ono najočiglednije, da je trudna. Njezine prve riječi bile su ispunjene očajem i kajanjem. "Htjela sam ga se riješiti. Ali nisam mogla. Nisam imala snage", povjerila se slomljena Zora, otkrivajući dubinu svoje unutarnje borbe i straha od osude okoline 'Divljih pčela'. Katarinina prva reakcija bila je mješavina bijesa i potpunog nerazumijevanja. "Pa dobro, gdje ti je bila pamet?", upitala je sestru, ne mogavši shvatiti kako se mogla dovesti u takvu situaciju. Posebno ju je pogodila činjenica da se Zora, kako tvrdi, zaljubila u potpunog stranca, čovjeka kojeg je jedva poznavala. "Pa kako se mogla zaljubiti u čovjeka koji prvi put u životu vidi?", očajavala je Katarina, pokušavajući shvatiti sestrine postupke koji su prkosili svakoj logici.

icon-expand Zora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko je otac djeteta?

Na izravno pitanje o ocu djeteta, Zora je promucala ime "Jasmin". Prema njezinim riječima, radi se o članu putujućeg zabavljačkog kolektiva koji je nedavno boravio u njihovom kraju. Međutim, njezine neuvjerljive priče i izbjegavanje odgovora samo su produbile Katarininu sumnju. Na pitanje osjeća li Jasmin isto prema njoj, Zora je nesigurno odgovorila: "Vjerojatno, ne znam." Ono što je dodatno uznemirilo Katarinu bio je Zorin očajnički zahtjev. "On ne smije znati za dite. Obećaj mi! Bože, obećaj mi, Kate", preklinjala je, sugerirajući da je priča puno kompliciranija nego što se na prvu čini. Njezina odlučnost da sakrije identitet oca i prekine svaki kontakt s njim navela je Katarinu da posumnja u istinitost cijele priče.

icon-expand Zora, Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Bijeg kao jedini izlaz

Suočena s osudom malog mjesta i strahom od sramote koju bi njezina trudnoća donijela obitelji, Zora vidi samo jedno rješenje. "Jedino što mogu napraviti, što moram napraviti, je da odem odavde", odlučno je rekla, planirajući pobjeći kako bi rodila dijete daleko od očiju poznanika. Takva odluka bi je osudila na život u neizvjesnosti, lutajući svijetom sama s djetetom. Katarina, iako ljuta i povrijeđena, ne može prihvatiti da njezina sestra sama snosi teret odgovornosti. "Pa nisi ti sama napravila dijete", ustrajala je, uvjerena da se otac mora pronaći i preuzeti svoj dio. No, Zora ostaje nepokolebljiva u svojoj namjeri da ga zaštiti, braneći ga riječima koje su dodatno zbunile njezinu sestru: "Ne branim ga, Kate. Rekla sam ti da ne želim da ga vidim nikad više."

icon-expand Zora, Divlje pčele FOTO: RTL