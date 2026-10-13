Kate glumi da želi biti bliska s Krnetom, a iza njegovih leđa priprema opasan potez?

Katarina, Franka i Kristina skovale su opasan plan za suočavanje s Krnetom. Iako sve izgleda kao pokušaj pomirenja, pozadina priče mogla bi biti mnogo mračnija i nepredvidljivija

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Kate je odlučila povući iznimno riskantan potez i pojaviti se ravno u uredu Lazara Krnete. Tamo mu je predložila nešto što je i njega samog ostavilo u potpunom čudu. "Tila bi zaspati uz tebe večeras", izgovorila je Kate, pokušavajući zvučati što ranjivije i uvjerljivije. Njezin cilj je bio jasan, ali poznat samo njoj i Franki te Kristini. Ona ga besramno laže i izigrava jer pod hitno želi smisliti način kako saznati ključne stvari koje on skriva u svojoj kući.

Sumnje i skriveni motivi

Krneta na kraju pristaje na njezin prijedlog, iako mu cijela situacija djeluje prilično čudno. Sumnjičavo ju je pitao zašto to odjednom želi, na što je ona spremno odgovorila: "Zato što si mi dao sve, izdvojio me, pomogao". Uz to mu se i ponizno ispričala jer mu je, kako kaže, u prošlosti stvarala probleme i otežavala njegov već težak posao.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL