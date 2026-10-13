Kate glumi da želi biti bliska s Krnetom, a iza njegovih leđa priprema opasan potez?

Kate je odlučila povući iznimno riskantan potez i pojaviti se ravno u uredu Lazara Krnete. Tamo mu je predložila nešto što je i njega samog ostavilo u potpunom čudu. "Tila bi zaspati uz tebe večeras", izgovorila je Kate, pokušavajući zvučati što ranjivije i uvjerljivije.
Njezin cilj je bio jasan, ali poznat samo njoj i Franki te Kristini. Ona ga besramno laže i izigrava jer pod hitno želi smisliti način kako saznati ključne stvari koje on skriva u svojoj kući.
Sumnje i skriveni motivi
Krneta na kraju pristaje na njezin prijedlog, iako mu cijela situacija djeluje prilično čudno. Sumnjičavo ju je pitao zašto to odjednom želi, na što je ona spremno odgovorila: "Zato što si mi dao sve, izdvojio me, pomogao". Uz to mu se i ponizno ispričala jer mu je, kako kaže, u prošlosti stvarala probleme i otežavala njegov već težak posao.
No, sada se nameće ono pravo pitanje: kakav je Katin točno plan? Je li njezin konačni cilj samo prikupiti informacije iz njegove kuće kako bi uspjela pobjeći na sigurno? Ili se situacija polako kreće prema mnogo strašnijem ishodu u kojem ga potencijalno planira ubiti?
Dok ona vješto glumi da joj fali i da cijeni njegov trud izgovarajući "Želim biti uz tebe večeras", prava napetost tek počinje rasti.
Ostaje za vidjeti kako će se ovaj neobičan i potencijalno smrtonosan susret završiti. Njezin opasni plan tek se treba u potpunosti rasplesti iza zatvorenih vrata.
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