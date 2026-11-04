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Divlje pčele

Kate i Stanko stigli do skrovišta: Vijest o Frankinoj smrti slomila bjegunke

Nakon dramatičnog bijega iz zatvora, odbjegle žene napokon su dočekale trenutak nade. Kate je uspjela stupiti u kontakt sa Stankom, a njegov dolazak u skrovište donio je Kristini dugo iščekivani susret sa zaručnikom

RTL.hr
04.11.2026 21:15

Susret i suze

Nakon što je Kate uspjela pronaći telefon i nazvati Stanka, on je ubrzo stigao automobilom do dogovorene lokacije, a zatim su se zajedno uputili do napuštene kuće gdje su se skrivale. Tamo su ih u strahu i neizvjesnosti čekale Kristina i Eva.

Čim je izašao iz automobila, Kristina mu je potrčala u zagrljaj. "Ljubavi moja, našao si nas", kroz suze je izgovorila Kristina, presretna što ponovno vidi svog zaručnika nakon mučnih dana provedenih iza rešetaka.

Kristina Sertić, Divlje pčele
Kristina Sertić, Divlje pčele FOTO: RTL

Vijest o Franki

No, radost je kratko trajala. Umjesto olakšanja, Stanko im je morao priopćiti tragičnu vijest koju je čuo na radiju dok je putovao prema njima.

"Javili su da je jedna od vas ubijena. Franka. Rekli su da je pružala otpor", otkrio im je Stanko. Kristina se odmah slomila, preuzimajući na sebe teret krivnje za sve što se dogodilo. "Ja sam za sve kriva. Ja sam je natjerala na ovo", jecala je neutješna Kristina.

Odlazak u Njemačku

Katarina ju je odmah pokušala utješiti, govoreći joj da nije kriva ni za što i da mora nastaviti sa svojim životom te zaboraviti na sve što prije.

Nakon emotivnog rastanka, Kristina i Stanko odlučili su pobjeći preko granice i započeti novi život. Plan im je otići u Njemačku, ostavljajući Evu i Katarinu same u mračnom skrovištu da same odluče o svojoj sudbini.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Šokantna odluka

Nakon što su ostale same, Katarina je donijela potpuno neočekivanu odluku koja je šokirala Evu i dovela do nove napetosti među bjegunkama.

"Predat ću se", izjavila je Kate, svjesna da se ne može cijeli život skrivati po šumama. Eva nije mogla vjerovati što čuje te ju je oštro napala. "Prekasno je sad za to, Kate. Ubit će te kao zeca, reći će da si se opirala", upozorila ju je Eva, bijesno dodajući: "A što ako te ne ubiju, nego vrate nazad? Tamo će pustiti onu zvijer da te nastave silovati. Jel ti to možda fali?"

Katarina Runje i Eva Parać, Divlje pčele
Katarina Runje i Eva Parać, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok Eva pokušava uvjeriti Kate da odustane od svoje namjere, postaje jasno da pred njima više nema sigurnog izbora. Bijeg ih je spasio iz zatvora, ali ih je sada doveo pred odluku koja bi jednu od njih mogla stajati života.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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