Katarina i Jakov, potaknuti Mandinim prijedlogom, odlaze kod državnog tužitelja Nevena Barešića. Suočeni s prijetnjom iz prošlosti, odlučuju progovoriti o Lazaru Krneti i svemu što je Katarina od njega proživjela

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Po Mandinom prijedlogu, Jakov i Katarina dolaze pred tužitelja Nevena kako bi iznijeli ono što ih duboko uznemiruje. Dolazak Lazara Krnete u Vrilo otvara stara pitanja i budi strahove, a Jakov odmah jasno daje do znanja da njegova prisutnost nikako nije bezazlena. "Tom čovjeku je mjesto iza rešetaka. I Katarina nije jedina žrtva, bilo ih je više", upozorava Jakov, naglašavajući da se ne radi o izoliranom slučaju, već o obrascu ponašanja koji traje.

icon-expand icon-close icon-close Jakov i Kate, Divlje pčele FOTO: RTL

Zastrašujuća istina o Krneti

Katarina napokon odlučuje otvoreno ispričati tužitelju sve o zastrašujućim trenucima i torturi koju je proživjela od Krnete. Kada ju Neven pita zašto ga nije prijavila dok je bila u zatvoru, Katarina bez zadrške otkriva razlog svoje šutnje. "Zato što bi me ubio odmah. Došao mi se svetiti", priznaje Katarina, dajući do znanja kolika je stvarna opasnost koja se nadvila nad nju i njezine bližnje.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Oprezni saveznik i pravne granice

Iako dobiva novog saveznika u liku tužitelja koji saslušava njezino svjedočanstvo, Katarina se suočava s oprezom i ograničenjima sustava. Neven im pojašnjava da bez konkretnog povoda i novih dokaza ili postupaka ne može odmah krenuti u puni obračun. "Razumijem vašu zabrinutost. Vidjet ću što mogu. Do tad, Katarina, izbjegavajte ga u širokom luku", savjetuje joj Neven, ostavljajući ih na oprezu dok napetost u Vrilu i dalje raste.

icon-expand Neven, Divlje pčele FOTO: RTL