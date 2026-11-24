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Život u Vrilu donosi neočekivane prepreke, a za Katu Runje i povratak pravih noćnih mora. Kati umalo pozli i gotovo se onesvijesti kada iznenada ugleda Krnetu, koji je stigao na poziciju novog komandira. Njegova pojava kod nje izaziva ogroman strah, a cijela obitelj Runje potresena je viješću da se on vratio u mjesto. Kate je prestravljena jer dobro zna za što je sve taj čovjek sposoban i kakve opasnosti donosi njegov dolazak.

icon-expand icon-close icon-close Kate, Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijetnje i stari dugovi

Krneta odmah po dolasku jasno daje do znanja da nije zaboravio prošlost te pokazuje svoje pravo lice. U napetom susretu hladnokrvno objašnjava svoju prisutnost: "To mi je novo radno mjesto. Vodim Vrilo, Konjica i ostale vaše rupe." Na pokušaj otpora i zahtjev da se drži podalje, on s podsmijehom odgovara: "Zašto? Runje. Mi smo stari prijatelji." Ubrzo nakon toga upućuje i izravnu prijetnju: "Jel misliš da si ovdje jača? Da će te neko zaštitit? Neće niko, vjeruj mi. Vidjet ćemo se."

icon-expand Krneta, Kate, Divlje pčele FOTO: RTL

Mračne tajne mještana

Osim što je svojim dolaskom potpuno prestravio Katu, Krneta ima i druge mračne planove za mještane Vrila. Odmah po preuzimanju dužnosti, pokazuje da je spreman iskoristiti sve informacije koje posjeduje kako bi manipulirao ljudima oko sebe.

icon-expand Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL