Život u Vrilu donosi neočekivane prepreke, a za Katu Runje i povratak pravih noćnih mora. Kati umalo pozli i gotovo se onesvijesti kada iznenada ugleda Krnetu, koji je stigao na poziciju novog komandira.
Njegova pojava kod nje izaziva ogroman strah, a cijela obitelj Runje potresena je viješću da se on vratio u mjesto. Kate je prestravljena jer dobro zna za što je sve taj čovjek sposoban i kakve opasnosti donosi njegov dolazak.
Prijetnje i stari dugovi
Krneta odmah po dolasku jasno daje do znanja da nije zaboravio prošlost te pokazuje svoje pravo lice. U napetom susretu hladnokrvno objašnjava svoju prisutnost: "To mi je novo radno mjesto. Vodim Vrilo, Konjica i ostale vaše rupe."
Na pokušaj otpora i zahtjev da se drži podalje, on s podsmijehom odgovara: "Zašto? Runje. Mi smo stari prijatelji." Ubrzo nakon toga upućuje i izravnu prijetnju: "Jel misliš da si ovdje jača? Da će te neko zaštitit? Neće niko, vjeruj mi. Vidjet ćemo se."
Mračne tajne mještana
Osim što je svojim dolaskom potpuno prestravio Katu, Krneta ima i druge mračne planove za mještane Vrila. Odmah po preuzimanju dužnosti, pokazuje da je spreman iskoristiti sve informacije koje posjeduje kako bi manipulirao ljudima oko sebe.
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